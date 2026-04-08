Delta Air Lines anuncia ajuste de hasta $50 en tarifa del cheque de equipaje por el aumento del combustible

La aerolínea comercial estadounidense Delta Air Lines anunció recientemente un ajuste en las tarifas de chequeo de equipaje debido en parte al aumento del combustible, además de “la evolución de las condiciones globales y la dinámica del sector”, indicó.

De acuerdo con el comunicado, a partir de esta semana, la tarifa para facturar la primera y segunda maleta aumentará $10, mientras que el monto para una tercera maleta subirá $50. Esto se aplicará, según la aerolínea, para algunos vuelos nacionales como internacionales de corta distancia, pero los vuelos internacionales de larga distancia mantendrán las tarifas sin cambios.

Este incremento es el primero que realiza la compañía en más de dos años. En este sentido, las tarifas de la aerolínea con sede principal en Atlanta, Georgia, y una de las más antiguas de Estados Unidos quedarán de la siguiente manera:

Primera maleta: $45

Segunda maleta: $55

Tercera maleta: $200

Por su parte, tanto los pasajeros de primera clase y clientes elegibles, como los miembros del club Delta SkyMiles Medallion podrán facturar sus equipajes sin costo.

Delta Air Lines no es la única aerolínea que está ajustando los costos de sus tarifas para compensar los elevados precios del combustible y logística; en las últimas semanas, United Airlines, JetBlue Airways, entre otros, han optado por aplicar tarifas adicionales con incrementos de hasta el 20%.

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