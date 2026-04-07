Nace un bebé en pleno vuelo de Caribbean Airlines entre Jamaica y Nueva York

Una pasajera dio a luz en pleno vuelo de Caribbean Airlines entre Kingston, Jamaica, y la ciudad de Nueva York, lo que convirtió al rutinario viaje en un hecho extraordinario.

El nacimiento ocurrió el viernes a bordo del vuelo BW005 de Caribbean Airlines, que cubría una ruta de aproximadamente cuatro horas, de acuerdo con CBS News.

Coordinación en el aire

A medida que la aeronave se acercaba a su destino, los pilotos alertaron al control de tráfico aéreo sobre la emergencia médica.

“Tenemos una pasajera embarazada que está entrando en trabajo de parto”, informaron desde la cabina, según registros de audio difundidos por medios estadounidenses.

De inmediato, se coordinó la presencia de equipos médicos en tierra para asistir a la madre y al bebé tras el aterrizaje.

Luego de que los pilotos confirmaran que el nacimiento había ocurrido a bordo, uno de los controladores aéreos hizo un comentario que llamó la atención.

“Díganle que tiene que llamarlo Kennedy”, bromeó, en referencia al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, donde el avión estaba por aterrizar.

Pese a lo inesperado de la situación, la aerolínea informó que no fue necesario declarar una emergencia durante el vuelo.

La tripulación actuó siguiendo los protocolos establecidos, garantizando la seguridad de todos los pasajeros.

Tras el aterrizaje, tanto la madre como el recién nacido fueron atendidos por personal médico y se encuentran en buen estado.

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