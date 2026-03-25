Vuelo de JetBlue aterriza de emergencia tras chocar con un coyote al despegar del aeropuerto de Rhode Island

Un vuelo de JetBlue con destino a Nueva York se vio obligado a regresar a Rhode Island poco después del despegue tras impactar con un coyote en la pista del Aeropuerto Internacional TF Green, según confirmó la Administración Federal de Aviación.

De acuerdo con los reportes, el vuelo 1129 despegó con normalidad, pero aproximadamente entre 10 y 15 minutos después, la tripulación decidió regresar al aeropuerto como medida preventiva.

Pasajeros a bordo relataron a WPRI que el capitán informó que el avión había golpeado a un coyote durante la maniobra de despegue.

Inspección y reanudación del viaje

Tras aterrizar nuevamente en Rhode Island, equipos de emergencia inspeccionaron la aeronave en busca de posibles daños.

Los pasajeros fueron desembarcados temporalmente mientras se realizaba una revisión completa. Posteriormente, se determinó que el avión podía continuar operando con seguridad.

El vuelo despegó nuevamente horas después y aterrizó sin inconvenientes en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.

Sin heridos, pero con retrasos

No se reportaron heridos entre los pasajeros ni la tripulación, aunque el incidente provocó retrasos y conexiones perdidas para algunos viajeros.

La aerolínea indicó que la decisión de regresar se tomó “por precaución”, priorizando la seguridad de todos a bordo.

Este tipo de incidentes, conocidos como “wildlife strikes”, son relativamente comunes en la aviación, aunque suelen involucrar aves.

El impacto con animales terrestres, como coyotes, es menos frecuente pero puede representar un riesgo durante las fases críticas del vuelo, como el despegue.

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