Vuelo de United Airlines es desviado por alarma de bomba que resultó falsa

Un vuelo de United Airlines que cubría la ruta entre Chicago y Nueva York fue desviado de emergencia a Pittsburgh tras detectarse un sonido sospechoso a bordo. Las autoridades activaron protocolos de seguridad, pero descartaron la presencia de explosivos.

La aeronave, que volaba a unos 37,000 pies de altura sobre el lago Erie, cambió su rumbo hacia Pittsburgh International Airport luego de que la tripulación detectara un sonido inusual, de acuerdo con Daily News.

Sospecha de artefacto y decisión de desvío

De acuerdo con comunicaciones de cabina, los pilotos alertaron sobre un “pitido secuencial” proveniente de un objeto no identificado dentro del avión.

Ante la posibilidad de una amenaza, la tripulación decidió tratar la situación como un potencial artefacto explosivo y proceder con un aterrizaje de emergencia.

La aerolínea señaló que el desvío se realizó por una “posible preocupación de seguridad”, sin confirmar inicialmente una amenaza concreta.

El avión aterrizó de forma segura alrededor de las 12:30 p.m. y los 159 pasajeros, junto a seis miembros de la tripulación, fueron evacuados mediante toboganes de emergencia.

Equipos especializados, incluidos escuadrones antibombas y agentes federales, inspeccionaron la aeronave, el equipaje y a los pasajeros.

Resultado de la investigación

Las autoridades del condado de Allegheny informaron que no se encontró ningún explosivo.

Tras una revisión exhaustiva con unidades caninas y especialistas en desactivación de artefactos, el incidente fue declarado como una falsa alarma.

No se reportaron heridos y el caso quedó cerrado sin mayores consecuencias.

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