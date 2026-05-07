Circle K ofrecerá descuentos en gasolina durante todo el verano por la celebración por los 250 años de EE.UU.

La cadena de tiendas de conveniencia Circle K anunció recientemente que, durante todo el verano, en conmemoración de los 250 años de aniversario de los Estados Unidos, ofrecerá descuentos, promociones y ahorros a sus clientes.

La celebración inicia este jueves 7 de mayo con el denominado “Día del Combustible” o “Circle K Fuel Day” en más de 5,000 establecimientos de la cadena que vendan gasolina. Los descuentos de hasta 40 centavos por galón serán desde las 16:00 y las 19:00 (hora local).

Por su parte, los miembros de Inner Circle tendrán acceso anticipado exclusivo desde las 00:01 hasta las 15:00 (hora local); además, podrán participar del sorteo Fuel Your Summer, en el que se podría ganar una de las 250 tarjetas de regalo de Circle K, las cuales se están sorteando cada semana hasta el 4 de julio.

Louise Warner, vicepresidenta ejecutiva de Operaciones para América del Norte en Circle K, comentó que “Estados Unidos cumple 250 años una sola vez, pero nuestro compromiso de ofrecer valor real a nuestros clientes es permanente. En Circle K, cada visita cuenta, y este verano acercamos ahorros concretos en combustible, alimentos y más para que cada parada resulte un poco más accesible para quienes confían en nosotros”, dijo.

Con la iniciativa de este año, la compañía recaudará fondos de las ganancias del Fuel Day entre las 16:00 y las 19:00 del 7 de mayo y los destinará a la organización sin fines de lucro Children of the Fallen Patriots Foundation, la cual otorga becas universitarias a hijos de militares fallecidos en servicio; se espera recolectar hasta $250,000.

Los clientes que se quieran unir a la causa podrán hacer sus donaciones en las tiendas de Circle K entre el 13 de mayo y el 30 de junio, ya que, en conjunto con PepsiCo, la cadena también realizará una donación especial.

Este año Circle K espera que sus clientes puedan disfrutar de recompensas y beneficios, mientras que cada parada en alguna de sus tiendas tenga algo especial para celebrar durante toda la temporada de verano.

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