Walmart está aplicando estrategia para atraer a más clientes y competir con Amazon vendiendo productos locales

En los últimos años, los cambios de hábitos de los consumidores afectados por la elevada inflación hicieron que las ventas minoristas cayeran a mínimos históricos, presionando a las grandes cadenas a crear estrategias de ventas atractivas para mantener a sus clientes.

La tendencia no ha cambiado, y todavía grandes supermercados como Walmart se ven presionados a mantener y atraer a sus clientes con estrategias innovadoras para impulsar sus ventas. En este caso, la cadena está apostando por la incorporación de productos locales en sus estanterías.

Walmart ha estado incorporando en los últimos meses marcas locales, llamando la atención de los consumidores más jóvenes, que ven la experiencia de comprar nuevos y llamativos productos como una “búsqueda del tesoro” mientras recorren los pasillos de los supermercados.

De acuerdo con datos de Placer.ai, la tendencia entre los consumidores de buscar alternativas más económicas podría ser positiva para los comercios minoristas; ya sea que ofrezcan una mayonesa casera en Texas o una marca de café cubano poco conocida, el lanzamiento de este tipo de productos resulta atractivo para el comprador de poco presupuesto.

Pero también es una manera en la que la cadena minorista se mantiene a la par de su competencia, Amazon, quien en los últimos años ha tenido fuerte crecimiento en las ventas de productos no esenciales, según reporte de PYMNTS.

Por lo que la incorporación de productos locales, en su mayoría no esenciales, a las secciones de mayor compra como alimentos y bebidas es una manera táctica para cerrar la brecha con Amazon.

Incluso el minorista se ve favorecido ante los cambios de consumo de los últimos años; un informe reciente de Morgan Stanley reveló que más del 70% de los compradores buscan la comodidad como un aspecto clave a la hora de decidir sus compras.

Michelle Weaver, estratega temática de Morgan Stanley, comentó que “los consumidores están dispuestos a pagar hasta un 5% más por la comodidad y, en muchos casos, elegirán un producto o servicio en lugar de otro si les resulta más conveniente. Creemos que las empresas que venden productos o servicios para simplificar la vida de los consumidores o facilitar el proceso de compra serán las que más se beneficien de la prima por conveniencia”.

En este sentido, Walmart, al acercar a los compradores a sus marcas favoritas no tan comerciales a su tradicional supermercado, está generando una ventaja para favorecer sus ventas.

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