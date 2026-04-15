Walmart vende bicicleta eléctrica de montaña que antes costaba $1,100 por $300

Para esta temporada de primavera y verano, salir a pasear al aire libre y la montaña en bicicleta podría ser con mucha mayor comodidad, confort, seguridad y, lo mejor de todo, a muy bajo precio con la oferta irresistible que tiene Walmart.

La cadena minorista anunció recientemente que está vendiendo la bicicleta eléctrica XKJQTA en la edición Q5 Black Knight, que anteriormente costaba $1,100, por tan solo $300, es decir, con un 73% de descuento.

De acuerdo con la descripción del producto, la bicicleta tiene una estructura ligera de tan solo 22g, facilitando su traslado; tiene una pantalla inteligente que le permite controlar los niveles de velocidad; así mismo, está equipada con una luz LED delantera y reflector trasero, además de una bocina para facilitar la maniobra.

Cuenta con un motor de 750 W que alcanza una velocidad máxima de 40 km/h y una batería extraíble de iones de litio con carga bidireccional resistente al agua con una duración de entre 5 y 6 horas para un recorrido de hasta 72 km con asistencia al pedaleo y 42 km sin pedalear; ambos también pueden ser controlados por la pantalla inteligente.

En cuanto a la seguridad, posee discos de frenos delanteros y traseros para una potencia de frenado de inmediato, incluso en condiciones no favorables como la humedad.

Hasta los momentos, esta bicicleta solo ha tenido buenas reseñas con calificaciones de 5 estrellas; según los consumidores, esta es sin duda una oferta irresistible, ya que es elegante con estilo, cómoda, confiable y perfecta tanto para jóvenes como adultos.

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