Walmart aplicará cambios obligatorios en cajas y entradas en sus tiendas: ¿cómo afectará a los clientes?

Recientemente, la cadena minorista más grande de Estados Unidos, Walmart, anunció que se está preparando para aplicar cambios obligatorios en las cajas y entradas de sus tiendas debido a una nueva ley, la cual podría modificar la manera en la que los clientes colocan los productos y artículos en los carritos.

Según un comunicado del minorista, debido a la ley de “etiquetado”, los clientes de Walmart en el estado de California verán una transformación en ciertos productos y artículos, que ahora, tras un nuevo sistema de identificación, serán clasificados entre ultraprocesados o no.

Con el impulso de este nuevo proyecto de ley conocido como AB224, los consumidores podrán identificar fácilmente cuáles son los alimentos ultraprocesados y cuáles no, ya que estos llevarán la etiqueta “Certificado por California”, con la que se indicará que contienen ingredientes más naturales.

De aprobarse este proyecto de ley presentado por el legislador demócrata Jesse Gabriel, se podría poner en marcha en 2028. La medida surge tras una creciente preocupación por el índice de obesidad y otras enfermedades relacionadas con el alto consumo de alimentos procesados.

Recientemente, Gabriel declaró que “al igual que la etiqueta orgánica del USDA, este nuevo sello proporcionará a los consumidores información clara y fiable, y les facilitará la búsqueda de alimentos más saludables libres de aditivos nocivos. Los padres no deberían necesitar un doctorado en química para entender lo que les dan de comer a sus hijos”.

De acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el consumo de alimentos procesados a diario en adultos y niños en Estados Unidos asciende al 62%, y los investigadores ya no solo lo relacionan con obesidad, sino también con diabetes tipo 2, cáncer y enfermedades cardíacas.

Ante la propuesta para modificar la manera en la que se consumen ciertos alimentos, algunas compañías fabricantes ya han declarado que estos cambios podrían perjudicar en gran manera a la industria, mientras que otras están cambiando la calidad de sus productos usando ingredientes más naturales.

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