Target ofrece un 20% de descuento como parte de una promoción especial por intercambio de artículo

Los clientes de Target saben que cada cierto tiempo la cadena minorista con club de precios pone en marcha sus programas de intercambio de artículos, en los que les ofrece a los compradores descuentos como parte de promociones especiales solo para aquellos que logran cumplir con los requisitos.

Y para esta temporada de primavera, a partir del próximo domingo 19 de abril y hasta el 2 de mayo, se llevará a cabo el intercambio de sillas de bebé para vehículos, el cual se ha vuelto muy popular entre sus clientes que son padres.

Según el comunicado del evento, se podrá intercambiar cualquier tipo de silla para auto, desde sillas para bebés, sillas convertibles, bases, sillas de coche con arnés o elevador que pudiesen estar tanto dañadas como caducadas, y en cambio recibirá un 20% de descuento por una nueva y el Bono de Target Circle, el cual debe ser canjeado antes del 16 de mayo.

La silla debe entregarse en una caja designada por el minorista, la cual estará ubicada cerca del servicio de atención al cliente en cualquier tienda de Target; luego, los clientes, para obtener el bono, deben escanear el código QR que aparece en la caja; este se agregará a la cartera del usuario en la aplicación de la compañía.

Target ha realizado este evento cada año desde el primero en 2026 y desde esa fecha hasta ahora, según el minorista, se han reciclado más de 3,5 millones de sillas de coche donadas. Es una buena práctica que el minorista ha implementado junto a sus socios fabricantes para deshacerse de este tipo de artículos y darles un segundo uso creando otros productos.

Sigue leyendo: