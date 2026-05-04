Walmart vende cepillo de dientes viral en redes sociales por tan solo $39

Actualmente, algunos productos en tendencia para mejorar la higiene dental suelen costar cientos de dólares en el mercado; sin embargo, Walmart está teniendo una oferta irresistible con buena relación entre precio y calidad.

Se trata del cepillo de dientes eléctrico recargable AquaSonic Precision, que se ha vuelto viral en las últimas semanas en redes sociales y por el cual muchos compradores estarían dispuestos a ofrecer hasta $200.

Pero Walmart se adelantó a la demanda y ya lo tiene disponible por menos de $40 en un modelo de color negro que está llamando la atención de sus clientes, no solo por su diseño, sino por la calidad del producto, el cual cuenta con la recomendación de los profesionales de la salud dental.

La razón de que este cepillo de dientes se haya vuelto tan popular en la cadena minorista es que, por lo general, otros pueden costar mucho dinero y, dadas sus características de precisión y calidad, es una opción asequible.

El cepillo AquaSonic cuenta con temporizador de 30 segundos y cinco modos de cepillado con hasta 50,000 vibraciones por minuto; es recargable y perfecto para un cuidado de los dientes, encías y limpieza profunda.

De acuerdo con las especificaciones de Walmart sobre el producto, la batería del cepillo dental dura hasta 30 días en una sola carga, cuenta con cuatro cabezales y es perfecto para el uso tanto de adultos como de niños; es fácil de transportar, ya que incluye un estuche de viaje.

También en la cadena minorista Target se puede encontrar otro modelo llamado Philips Sonicare DiamondClean Smart 9300 que está a la venta por tan solo $199,99. Este cepillo tiene cuatro modos de cepillado, un sensor de precisión y tres niveles de intensidad con 62.000 movimientos de cerdas por minuto.

El cepillo vendido en Target es de alta tecnología, cuenta con cuatro cabezales ProFlex, su mango es impermeable, perfecto para usarse en la ducha, e incluye también un estuche.

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