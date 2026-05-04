10 regalos para el Día de la Madre en Walmart: útiles y por menos de $15

El próximo 10 de mayo se celebra el Día de la Madre y, si todavía no has comprado los regalos, Walmart tiene activo un amplio catálogo de obsequios. Lo mejor de todo es que no solo son lindos, sino también útiles y cuestan menos de $15 dólares.

Dulces, productos de higiene personal, artículos para el hogar, tazas, pantuflas, prendas, maquillaje y más. Con tomarte unos minutos podrás seleccionar el regalo perfecto para mamá y, dependiendo de la disponibilidad, podrías recibirlo hoy mismo.

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10 regalos para el Día de la Madre en Walmart

Este producto ofrece una experiencia indulgente con chocolate oscuro de alta calidad relleno de un suave centro tipo pastel de lava con sabor a caramelo de chocolate. Cada pieza viene envuelta individualmente, lo que facilita su consumo o compartir. Es ideal como snack dulce o como detalle para regalar, además cuenta con certificación kosher. Precio: $7.12

Esta bruma corporal y capilar combina una fragancia cálida de vainilla con un toque tropical, perfecta para usar a diario. Su fórmula ligera permite refrescar tanto la piel como el cabello sin dejar sensación pesada, convirtiéndola en una opción práctica para mantener un aroma agradable durante el día. Precio: $9.86

Este difusor de aromaterapia no solo dispersa aceites esenciales en el ambiente, sino que también incluye un efecto visual de llama que aporta un toque relajante y decorativo. Su diseño tipo madera lo hace fácil de integrar en cualquier espacio del hogar u oficina. Precio en oferta: $12.99

Diseñada para aliviar hinchazón, migrañas y fatiga ocular, esta mascarilla de gel puede usarse fría para proporcionar una sensación calmante inmediata. Es reutilizable, cómoda para dormir y útil como accesorio de relajación en la rutina diaria. Precio en oferta: $10.99

Esta pulsera personalizada incluye un dije con inicial, ideal como accesorio delicado o regalo significativo. Su acabado chapado en oro de 14K le da un aspecto elegante, mientras que su diseño en capas aporta un estilo moderno y versátil. Precio en oferta: $6.84

Este set incluye 18 brochas diseñadas para distintas aplicaciones de maquillaje, desde base hasta detalles en ojos. Están fabricadas con cerdas suaves que permiten una aplicación uniforme, siendo una opción completa tanto para principiantes como para usuarios avanzados. Precio en oferta: $12.59

Confeccionada con una mezcla de algodón y spandex, esta camiseta ofrece comodidad y elasticidad para el uso diario. Su diseño tipo capa aporta un estilo moderno y relajado, ideal para combinar con diferentes outfits casuales. Precio: $10

Este bálsamo labial está formulado para reparar labios secos o agrietados, proporcionando hidratación profunda sin fragancia. Es adecuado para pieles sensibles y se puede usar diariamente para mantener la suavidad y protección de los labios. Precio: $9.97

Estas blusas destacan por su diseño elegante y casual con detalles plisados y cuello en V. Son ideales para climas cálidos gracias a su corte ligero, ofreciendo comodidad sin perder estilo en outfits de verano o uso diario. Precio en oferta: $9.79

Este bolso tote de gran capacidad es perfecto para llevar objetos de trabajo, compras o viajes. Su material de pana es suave y resistente, mientras que su diseño ligero facilita el uso diario sin sacrificar espacio ni funcionalidad. Precio en oferta: $10.79

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