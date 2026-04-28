¿10 de mayo o segundo domingo? La diferencia del Día de la Madre entre México y EE.UU.

Cada mayo se repite la misma duda en miles de familias latinas: ¿por qué el Día de la Madre no se celebra el mismo día en Estados Unidos y México? La respuesta mezcla historia, tradición y costumbres muy distintas. En 2026, la fecha volverá a dividir el calendario: en Mexico será el 10 de mayo, mientras que en United States se celebrará el domingo 10 de mayo, ya que coincide ese año con el segundo domingo del mes.

Aunque en 2026 ambas fechas caen el mismo día, no siempre sucede. Y ahí aparece la confusión.

La diferencia clave: fecha fija en México, domingo variable en EE.UU.

En México, el Día de la Madre se celebra todos los años el 10 de mayo, sin importar si cae lunes, jueves o fin de semana. Es una tradición profundamente arraigada desde el siglo XX y una de las celebraciones familiares más importantes del país.

En Estados Unidos, en cambio, el Mother’s Day se festeja el segundo domingo de mayo. Por eso la fecha cambia cada año: puede caer entre el 8 y el 14 de mayo.

Ejemplo:

2025: domingo 11 de mayo

2026: domingo 10 de mayo

2027: domingo 9 de mayo

Por qué México eligió el 10 de mayo

La fecha comenzó a popularizarse en 1922, impulsada por campañas periodísticas y sociales que promovían un homenaje anual a las madres. Con el tiempo, el 10 de mayo quedó instalado como una tradición nacional, con serenatas, flores, desayunos escolares y reuniones familiares.

Hoy es una jornada clave para escuelas, restaurantes, comercios y hogares de todo el país.

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Por qué EE.UU. lo celebra el segundo domingo de mayo

En Estados Unidos, la fecha fue oficializada en 1914 por el presidente Woodrow Wilson, luego de una campaña liderada por Anna Jarvis.

La idea fue establecer una celebración nacional en domingo para facilitar encuentros familiares y homenajes sin interferir con la jornada laboral. Desde entonces, el segundo domingo de mayo se mantiene como regla.

Lo que pasa en millones de hogares latinos en EE.UU.

Para muchas familias hispanas en ciudades como Los Angeles, Houston, Chicago y New York City, mayo suele tener doble celebración.

Algunas personas mantienen la costumbre del 10 de mayo por raíces familiares, mientras también participan del Mother’s Day estadounidense por escuela, trabajo o entorno social.

Eso hace que muchas madres reciban flores, llamadas o reuniones en más de una fecha.

En 2026 ocurre algo poco común

Este año se da una coincidencia especial: México y Estados Unidos celebrarán el Día de la Madre 2026 el mismo domingo 10 de mayo. No sucede siempre, por lo que para muchas familias binacionales será más fácil reunirse o festejar juntas.

Más allá del calendario, lo importante no cambia: sea el 10 de mayo fijo o el segundo domingo variable, la esencia es la misma… Se trata de reconocer el trabajo, el cariño y la presencia de millones de madres.

En hogares latinos de ambos lados de la frontera, mayo sigue siendo uno de los meses más emotivos del año.

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