Dos masajeadores con hasta 49% de descuento que pueden ser el regalo perfecto para el Día de la Madre

El Día de la Madre se acerca rápido y si eres de los que prefieren adelantarse y no dejarlo para el último momento, tienes una ventana de oro para aprovechar. Dos masajeadores tecnológicos que fácilmente pueden convertirse en el regalo perfecto están a punto de entrar en oferta con descuentos de hasta 49%, justo a tiempo para sorprender a mamá con algo que realmente va a usar y agradecer. Las promociones estarán disponibles del 27 de abril al 10 de mayo de 2026, así que conviene moverse rápido.

El masajeador ocular que mamá necesitaba sin saberlo

El primero de los protagonistas es el Bob and Brad Zero Pro Eye Massager, un gadget que mezcla tecnología de recuperación con el nivel de relajación de un spa. Y lo mejor: está con un descuento del 49%, bajando de su precio regular de $149.99 a solo $75.99 dólares durante el período promocional.

¿Pero qué hace exactamente este dispositivo? Básicamente, es una mascarilla ocular recargable que combina masaje de compresión, terapia de calor y música relajante integrada en un solo aparato. Fue desarrollado por fisioterapeutas reales, y está diseñado para aliviar el cansancio visual, los dolores de cabeza, las migrañas y los ojos secos, algo que cualquier mamá que pasa horas frente a una pantalla va a valorar muchísimo.

Uno de los puntos más llamativos del Zero Pro es que opera de forma prácticamente silenciosa, lo cual es una ventaja enorme especialmente cuando se usa para combatir migrañas intensas. Además, incluye una máscara de gel de enfriamiento que se puede guardar en el congelador para sesiones de frío terapéutico, y conectividad Bluetooth para escuchar tu propia música durante la sesión. Cuenta con tres niveles de presión, dos niveles de calor y múltiples modos combinables, lo que lo hace bastante versátil. Y por si fuera poco, es elegible para HSA/FSA, lo que lo convierte en una opción muy accesible para quienes tienen ese tipo de beneficio médico.

A $75.99 dólares con ese nivel de funciones, el argumento es muy sólido.

La pistola de masaje que cabe en tu bolso de gym

El segundo gadget en oferta es la Bob and Brad Q2 Ultra Massage Gun, una pistola de masaje de percusión compacta que integra algo que pocas de su categoría tienen: terapia de calor infrarrojo y luz LED roja. Su precio regular es de $99.99 dólares, pero con el 20% de descuento baja a $78.82 dólares durante las mismas fechas.

Lo que hace especial al Q2 Ultra es justamente esa combinación de masaje de percusión profunda con tecnología de doble longitud de onda infrarroja: 660 nm de luz roja visible para la superficie de la piel y 850 nm de infrarrojo invisible que penetra en músculos y tejidos. Esto acelera la recuperación muscular, mejora la circulación y ayuda a reducir la inflamación de una manera que los masajeadores convencionales simplemente no logran.

En términos técnicos, el Q2 Ultra ofrece 5 velocidades que van de 1,800 a 3,000 percusiones por minuto (PPM) con una amplitud de 7 mm, suficiente para romper nudos musculares sin necesidad de presionar fuerte. Su motor brushless opera a tan solo 40 dB, lo que lo hace casi silencioso incluso a máxima potencia. Pesa apenas 0.95 libras, carga con USB-C en menos de 2 horas y viene con múltiples cabezales para distintas zonas del cuerpo.

Es ideal para mamás activas, deportistas, o simplemente para cualquier persona que cargue tensión en espalda, cuello y hombros —que básicamente somos todos—. Su diseño compacto hace que sea fácil de guardar en la cartera, en el escritorio o en el bolso del gym.

Ambas ofertas estarán activas del 27 de abril al 10 de mayo de 2026, justo en la ventana previa al Día de la Madre. Si ibas a esperar al último momento, esta es la señal para no hacerlo.

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