Bob and Brad’s Zero Pro: el gadget definitivo para combatir la fatiga ocular

Si pasas el día entre laptop, celular y tablets, el Bob and Brad’s Zero Pro (Ultra-quiet eye massager con terapia de calor y frío) es de esos gadgets que sí se sienten como “apagar el mundo” 15 minutos. Esto gracias a que está diseñado para que puedas descansar la mirada y combatir la fatiga ocular, tensión en sienes y ese cansancio típico de maratones frente a pantalla.

¿Qué hace y cómo se siente al usarlo?

El Zero Pro es una máscara recargable que combina masaje por compresión (air pressure), calor y música, y puedes usar los tres a la vez o elegir combinaciones según cómo te sientas ese día. En la práctica, el masaje se concentra alrededor de la cuenca del ojo (sin presionarte el globo ocular) y también ataca la zona de las sienes, que es donde muchas personas acumulan tensión después de horas de enfoque intenso.

Uno de sus puntos fuertes es su capacidad de operar emitiendo el menor ruido posible. Esto es ideal ya que no te arruina el momento si estás buscando relajarte o si estás con dolor de cabeza. Y como el ciclo se apaga solo, incluye temporizador de autoapagado de 15 minutos, perfecto para una pausa rápida entre reuniones o al cerrar el día.

Especificaciones técnicas

El Bob and Brad’s Zero Pro cuenta con dos niveles de calor (aprox. 104°F en bajo y 113°F en alto), útil cuando sientes la zona rígida o cuando quieres una sensación similar a la de una compresa tibia sin llegar a ser una temperatura molesta.

Para el otro escenario —ojos inflamados, bolsas, migraña o simplemente si necesitas algo frío— viene con una máscara de gel removible que puedes meter al congelador y usar sola o junto al dispositivo (sin calor) para una terapia fría más directa. En modos, ofrece opciones como “Masaje + Calor + Música”, “Solo calor”, “Solo masaje”,.., así que puedes ajustar la configuración dependiendo de las necesidades que tengas en un momento específico.

A esto se suma que el control es sumamente simple pues su uso es sumamente intuitivo (botón/rocker), con cambios de presión (suave, moderada, fuerte o sin presión) y ajustes de calor, sin tener que mirar una app.

En lo que respecta a la autonomía, el Bob and Brad Zero Pro está pensado para que no dependas de enchufarlo cada vez que lo usas gracias a su batería recargable de 1,650mAh que puede cargarse en unas 2 horas. Esto se traduce en que con un ciclo de carga completo podrás utilizarlo en múltiples sesiones sin ningún tipo de problemas.

En cuanto al precio, este modelo se mueve alrededor de los $109.99 dólares, lo que lo coloca como una opción “premium” dentro de los masajeadores de ojos, sobre todo por integrar funciones como masaje, calor y opción de frío en un mismo dispositivo. Si tu prioridad es algo que realmente te acompañe en la rutina (y no quede guardado), este precio tiene sentido cuando valoras la comodidad de usarlo a diario sin complicaciones.

¿Para qué tipo de usuario está pensado el Bob and Brad Zero Pro?

Este masajeador de ojos está pensado para gente que vive pegada a una pantalla y termina el día con esa sensación de “ojos pesados”. Si trabajas en oficina, estudias muchas horas, editas video,o te la pasas alternando entre laptop y celular, aquí hay una propuesta clara.

Con este dispositivos podrás forzarte a hacer una pausa real y darle a tu vista (y a la zona alrededor de los ojos) un descanso guiado de 15 minutos. En vez de depender de “me acuerdo y cierro los ojos un rato”, te pones la máscara, eliges modo y listo.

A esto se suma que como los controles son simples, funciona bien para usuarios que no quieren pelearse con apps: lo ideal es que puedas ponértelo medio en automático, sin mirar menús ni configurar mil cosas.

Dicho eso, no es un producto para todo el mundo. Si eres sensible a la presión en la cara, si te desespera sentir algo ajustado en la cabeza, o si te molestan las locuciones/indicaciones por voz que algunos dispositivos traen, puede que no sea tu match.

