10 regalos de San Valentín para hombres: útiles y valiosos

Aunque el Día de San Valentín es una fecha romántica, no necesariamente los regalos deben tener ese sello. De hecho, cuando se trata de un hombre, es más acertado elegir un obsequio útil, valioso o funcional, de modo que lo aproveche.

Walmart y Amazon, dos de las cadenas más activas para el próximo 14 de febrero, disponen de un amplio catálogo de regalos para caballeros, desde artículos de cuidado personal, hasta tecnología, relojes y fragancias. Si buscas un detalle por escrito, aquí también hay una lista de frases con las que puedes acompañar el presente.

10 regalos de San Valentín para hombres

Mini masajeador portátil de tejido profundo MARNUR

Diseñado para aliviar la tensión muscular después del trabajo o el ejercicio, este masajeador compacto es ligero, silencioso y fácil de transportar. Ideal para cuello, espalda y piernas. – Precio: $12.95

Dúo Perfecto 3.0 PLUS para cuidado personal MANSCAPED

Incluye un recortador corporal y de la zona íntima junto a un recortador de nariz y orejas. Es un set pensado para quienes priorizan el cuidado personal con herramientas seguras y precisas. – Precio: $89.99

Cartera plegable de piel con protección RFID para hombre

Fabricada en piel color marrón búfalo vintage, cuenta con ventana abatible para identificación y bloqueo RFID para proteger tarjetas. Un básico funcional para el día a día. – Precio: $25.98

Reloj deportivo casual de dos tonos 36 mm Timex

Un reloj versátil con diseño clásico, correa de expansión y tamaño cómodo para uso diario o formal ligero. Funciona tanto para oficina como para salidas informales. – Precio: $52.92

Reloj cronógrafo de silicona 12.12 para hombre Lacoste

Con estética deportiva y moderna, su correa de silicona lo hace cómodo y resistente. Una buena opción para quienes prefieren relojes más actuales. – Precio: $61.79

Chaqueta tipo camisa de pana para hombre Levi’s

Una prenda pensada para entretiempo, fácil de combinar y con un corte relajado. Funciona tanto abierta como cerrada y aporta un toque casual al look. – Precio: $91.00

Eau de Toilette Eros para hombre Versace

Una fragancia reconocida por sus notas intensas y duraderas, ideal para la noche o ocasiones especiales. Es uno de los perfumes más populares de la marca. – Precio: $50.62

Eau de Parfum Gentleman Boisee para hombre Givenchy

Perfume con notas amaderadas y elegantes, pensado para quienes prefieren aromas más profundos y sofisticados. – Precio: $77.99

Juego de herramientas para asar con guante de parrilla Cuisinart

Incluye tres piezas básicas para parrilla y un guante protector. Es un regalo útil para quienes disfrutan cocinar al aire libre. – Precio: $32.98

Auriculares multiplataforma con micrófono abatible Recon 70 Turtle Beach

Compatibles con consolas, PC y móviles, ofrecen sonido claro y micrófono para juegos en línea o llamadas. Un accesorio práctico para el entretenimiento diario. – Precio: $39.99

