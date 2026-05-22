Seguro Social: las 8 maneras de solucionar sus problemas de dinero

Tic, tac. El reloj no se detiene y, conforme pasa el tiempo, la incertidumbre sobre el futuro del Seguro Social se hace más fuerte. Las estimaciones más recientes sobre la falta de fondos apuntan a un déficit para 2032. Por eso, algunos especialistas han planteado algunas acciones que el Congreso podría ejecutar para evitar recortes en los beneficios. Te explicamos las 8 más relevantes.

Diversos análisis advierten que, sin una reforma, los beneficiarios podrían sufrir una reducción cercana al 28% en sus pagos mensuales. A pesar del complicado escenario, economistas y especialistas coinciden en que existen múltiples opciones para fortalecer el sistema y extender su solvencia financiera.

“Tú y yo podríamos hacerlo en una hora”, comentó Alicia Munnell, asesora principal del Centro de Investigación sobre la Jubilación del Boston College, a USA Today. “No es difícil. Es solo cuestión de voluntad, algo que brilla por su ausencia”.

Si en algo coinciden las propuestas de los expertos, hay dos objetivos principales: recaudar más dinero para el programa o disminuir el gasto en beneficios futuros.

1. Aumentar el límite salarial sujeto a impuestos

Actualmente, solo los ingresos de hasta $184,500 dólares pagan impuestos destinados al Seguro Social durante 2026. Una de las propuestas busca elevar ese límite para que las personas con mayores salarios aporten más recursos al sistema. Especialistas consideran que esta medida ayudaría a recuperar parte importante del déficit financiero acumulado.

2. Eliminar completamente el tope de ingresos

Otra alternativa más agresiva plantea eliminar el límite salarial por completo. De esta manera, todos los ingresos quedarían sujetos al impuesto del Seguro Social. Los defensores de esta idea consideran que permitiría recaudar miles de millones de dólares adicionales durante las próximas décadas.

“Para mí, lo más sencillo es eliminar el límite máximo”, comentó Monique Morrissey, economista sénior del Instituto de Política Económica (EPI), al mismo portal informativo.

3. Incrementar el impuesto sobre la nómina

El Seguro Social se financia mediante un impuesto de 12.4% sobre los salarios, dividido entre trabajadores y empleadores. Algunos expertos proponen aumentar gradualmente esa tasa para fortalecer el fondo fiduciario.

“Se pasa del 6.2% al 7.2% tanto para el empleado como para el empleador”, explicó Morrissey. “Y se hace a lo largo de 20 años”.

Sin embargo, críticos advierten que un aumento fiscal podría afectar tanto a empresas como a trabajadores.

4. Cobrar impuestos sobre beneficios médicos

Otra propuesta menos conocida consiste en aplicar impuestos del Seguro Social a ciertos beneficios médicos proporcionados por empleadores, como los seguros de salud.

“Si hay que subir los impuestos, creo que esta es la medida menos perjudicial”, señaló Romina Boccia, directora de política presupuestaria y de prestaciones sociales del Instituto Cato.

5. Retrasar la edad de jubilación

Entre las opciones para reducir gastos aparece elevar nuevamente la edad de jubilación completa. Actualmente, los trabajadores reciben el beneficio total a los 67 años. Expertos consideran que un aumento gradual podría ayudar a reducir la presión financiera del sistema.

6. Vincular la jubilación con la esperanza de vida

Otra idea, hilada al punto anterior, buscaría ajustar automáticamente la edad de retiro según aumente la esperanza de vida de la población estadounidense.

“Las prestaciones ya están indexadas a diversas medidas gubernamentales”, afirmó Boccia. “Se hace lo mismo con la edad de jubilación. Esta cambia a medida que cambia la esperanza de vida”.

No obstante, algunos especialistas advierten que esta medida podría perjudicar a personas de bajos ingresos. Las investigaciones demuestran una relación entre los ingresos y la longevidad: los estadounidenses mayores que viven en la pobreza tienden a morir varios años antes que quienes perciben mayores ingresos.

“Elevar la edad de jubilación va a perjudicar gravemente a las personas de bajos ingresos”, aseguró Munnell.

7. Reducir beneficios para quienes más ganan

Otra propuesta contempla disminuir gradualmente el crecimiento de beneficios para trabajadores con mayores ingresos. La medida mantendría mayores apoyos para jubilados de bajos recursos y limitaría los pagos más altos. Los impulsores de esta idea sostienen que el sistema debe concentrarse en quienes dependen más del Seguro Social para sobrevivir.

8. Establecer límites máximos en los pagos

Finalmente, algunos grupos proponen fijar topes anuales para las prestaciones del Seguro Social. Una propuesta reciente sugiere límites de $100,000 dólares para parejas y $50,000 dólares para jubilados solteros.

“La idea de que alguien necesite una prestación de la Seguridad Social de $100,000 dólares es una locura”, afirmó Andrew Biggs, investigador principal del Instituto Americano Empresarial (AEI).

Sin embargo, opositores consideran que esta medida podría afectar a jubilados de clase media que viven en ciudades con costos elevados.

“En Santa Cruz, $50,000 dólares al año es un ingreso bajo”, afirmó Morrissey. “No alcanza para llegar a fin de mes”.

Los cálculos en torno a la reducción de los fondos fiduciarios no significan que el Seguro Social desaparecerá, sin embargo, los trabajadores que esperan jubilarse serán los más perjudicados. La insolvencia del programa está en manos del Congreso, veremos si los legisladores toman en cuenta alguna de las ideas aquí detalladas o si seguirán sin tomar acción.

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