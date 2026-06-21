Cierre de la I-35 en Texas: advierten por meses de desvíos cerca de San Antonio

Los conductores que se mueven por el área de San Antonio deberán prepararse para varios meses de demoras y desvíos en una de las autopistas más transitadas de Texas. Una rampa de entrada hacia el norte de la I-35, ubicada al norte de Corporate Drive, en Schertz, permanecerá cerrada hasta agosto de 2026 por obras vinculadas al gran proyecto de expansión de la interestatal.

El cierre comenzó el 17 de junio y forma parte del programa Northeast Expansion, conocido como NEX, del Departamento de Transporte de Texas. Según la ciudad de Schertz, los trabajos incluyen instalación de drenaje y otras mejoras viales en la zona.

Durante el cierre, los automovilistas serán desviados hacia la siguiente entrada hacia el norte, ubicada en Schertz Parkway. La recomendación para quienes circulan por el noreste del área metropolitana de San Antonio es salir con más tiempo, revisar la ruta antes de manejar y considerar alternativas si deben pasar por la I-35 en horarios de mayor tráfico.

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Una obra clave en una ruta muy cargada

El cierre se enmarca en una expansión mayor de la I-35, un corredor fundamental para quienes viajan entre San Antonio, Austin y otras ciudades del centro de Texas. El programa NEX busca ampliar unas 20 millas de la interestatal, desde North Walters Street, en San Antonio, hasta FM 1103, en el condado de Guadalupe.

Una obra clave en una ruta muy cargada. Crédito: Impremedia

El proyecto incluye nuevos carriles elevados, mejoras en vías laterales, drenaje y modificaciones en rampas. TxDOT sostiene que la obra busca mejorar la seguridad, reducir tiempos de viaje y responder al crecimiento sostenido en los condados de Bexar, Comal y Guadalupe.

Para los conductores, sin embargo, el beneficio llegará después de una etapa larga de molestias. La zona de Schertz, al noreste de San Antonio, ya suele registrar tránsito intenso, especialmente en horas pico y durante los viajes entre comunidades suburbanas y centros de empleo.

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Qué deben tener en cuenta los conductores

La clave será anticiparse. Quienes usen la I-35 norte cerca de Corporate Drive deberán tomar el desvío hacia Schertz Parkway y prever más tiempo de traslado.

También conviene revisar avisos de TxDOT y de la ciudad antes de salir, porque las obras de largo plazo pueden generar cambios temporales en carriles, accesos o tiempos de viaje.

El cierre estará vigente durante buena parte del verano, por lo que afectará tanto a residentes como a quienes viajen por carretera en el corredor San Antonio-Austin.

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