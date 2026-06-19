Texas bajo alerta por calor extremo e inundaciones: qué deben saber las familias en San Antonio

San Antonio vive este viernes una jornada complicada por una doble amenaza climática: calor extremo durante el día y posibilidad de lluvias intensas hacia la tarde-noche, con riesgo de inundaciones repentinas en distintas zonas del centro-sur de Texas.

El National Weather Service emitió una advertencia por calor para San Antonio y la región, con valores de sensación térmica que pueden ubicarse entre 108°F y 112°F durante la tarde del viernes. El calor húmedo puede afectar especialmente a niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y trabajadores al aire libre.

Pero el problema no termina con el calor. A medida que avance la jornada, también aumentará la posibilidad de tormentas fuertes. Según reportes meteorológicos locales basados en el NWS, algunas áreas del centro-sur de Texas podrían recibir lluvias muy intensas, con tasas superiores a 2 pulgadas por hora, lo que puede provocar crecidas rápidas en arroyos, calles y zonas bajas.

La amenaza de inundaciones se concentra principalmente desde la noche del viernes hasta el sábado. Las áreas bajo vigilancia incluyen sectores de Hill Country, Edwards Plateau, Rio Grande Plains, el corredor de la I-35 y Coastal Prairies. En San Antonio, la probabilidad de lluvias y tormentas aumenta hacia la tarde y la noche.

El pronóstico para San Antonio marca tormentas eléctricas intensas para este viernes, con una máxima cercana a 90°F y una mínima de 78°F. Para el sábado también se esperan tormentas en parte del área, con temperaturas alrededor de 88°F, mientras que el domingo el tiempo tendería a mejorar, con cielo parcialmente soleado y una máxima cercana a 94°F.

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Qué deben hacer las familias ante el calor

Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre el mediodía y las primeras horas de la tarde. Si una persona debe trabajar o trasladarse al aire libre, conviene tomar descansos frecuentes, beber agua aunque no tenga sed y buscar sombra o espacios con aire acondicionado.

También es importante no dejar nunca a niños, adultos mayores o mascotas dentro de un vehículo estacionado. En pocos minutos, la temperatura dentro de un auto puede volverse peligrosa.

Entre las señales de alerta por golpe de calor están mareos, confusión, dolor de cabeza intenso, náuseas, piel caliente, pulso acelerado o pérdida de conciencia. Ante síntomas graves, se debe llamar al 911.

Qué hacer si hay inundaciones repentinas

El mayor riesgo durante las tormentas es intentar cruzar calles cubiertas por agua. Aunque parezca poca profundidad, una corriente rápida puede arrastrar un vehículo. La recomendación es clara: si la calle está inundada, hay que buscar otra ruta.

Las familias que viven cerca de arroyos, zonas bajas o pasos de agua deben revisar alertas locales y tener cargados los teléfonos. También conviene guardar documentos importantes, medicinas, linternas, agua y una muda de ropa en un lugar fácil de alcanzar.

Quienes tengan planes al aire libre por el fin de semana deben revisar el pronóstico antes de salir. El sábado todavía puede haber tormentas en la zona, aunque el domingo aparece como el día con mejores condiciones para actividades familiares.

En una ciudad acostumbrada al calor, la combinación de humedad extrema y lluvias fuertes puede volverse peligrosa en pocas horas. La clave para las familias de San Antonio será seguir las alertas, evitar riesgos innecesarios y no subestimar ni el calor ni el agua acumulada en las calles.

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