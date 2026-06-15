Inundaciones repentinas golpean Texas mientras aumenta el riesgo de lluvias extremas esta semana

Fuertes precipitaciones descargadas en pocas horas provocaron inundaciones repentinas en varias regiones de Texas, dejando carreteras anegadas, vehículos inmovilizados y operaciones de rescate en marcha.

Las lluvias más intensas se concentraron en sectores del centro del estado, donde se reportaron acumulados de entre 3 y más de 5 pulgadas en periodos cortos, una situación que elevó rápidamente el nivel del agua en calles y autopistas, según ABC News.

Uno de los episodios más visibles ocurrió en la Interestatal 35, en Waco, donde se registraron inundaciones que dejaron personas atrapadas y obligaron a realizar rescates. Equipos de Texas Game Wardens y agencias locales respondieron a múltiples llamados de emergencia relacionados con conductores y ocupantes aislados por el agua.

Videos difundidos desde el área mostraron vehículos detenidos entre acumulaciones de agua y personal de emergencia asistiendo a quienes no podían abandonar la zona.

Un testigo identificado como Rick Smith relató en redes sociales que varias personas quedaron atrapadas sobre la autopista y aseguró que la situación pudo haber tenido consecuencias más graves.

Austin, Houston y otras ciudades permanecen bajo vigilancia

Las condiciones meteorológicas continúan siendo motivo de preocupación debido a una frontera estacionaria instalada sobre el sur del país, un patrón que mantiene el riesgo diario de inundaciones repentinas durante gran parte de la semana.

En el área metropolitana de Austin se emitieron advertencias por inundación repentina y se reportaron cierres de carreteras por acumulación de agua y escombros. Autoridades locales pidieron evitar desplazamientos innecesarios en zonas afectadas.

Mientras tanto, gran parte del centro y sur de Texas permanece bajo vigilancia por inundaciones al menos hasta el martes por la noche o la madrugada del miércoles, dependiendo del área. Meteorólogos advirtieron que las tasas de lluvia podrían alcanzar entre 2 y 4 pulgadas por hora.

Houston podría enfrentar varios días consecutivos de lluvias intensas

Entre las áreas bajo mayor atención se encuentra Houston, donde existe un riesgo moderado de lluvias excesivas e inundaciones durante varios días consecutivos.

Los pronósticos apuntan a acumulados generalizados de entre 4 y 6 pulgadas en sectores del sureste de Texas y partes de Louisiana, Mississippi y Alabama hacia finales de la semana. En algunos puntos podrían registrarse cantidades superiores si las tormentas se repiten sobre las mismas zonas.

Meteorólogos también vigilan un sistema de baja presión procedente del Golfo que podría reforzar el potencial de lluvias en el sur de Texas durante la segunda mitad de la semana.

Las autoridades continúan recomendando evitar carreteras inundadas y mantenerse atentos a nuevas alertas meteorológicas.

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