¿Vas a México en auto? El error con Banjercito que puede costarte dinero al regresar a EE.UU.

Muchos conductores se concentran en el pasaporte, el seguro o la ruta, pero pasan por alto un trámite clave: cancelar a tiempo el permiso de importación temporal del vehículo. Ese descuido puede traducirse en pérdida del depósito y problemas para futuros viajes. La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) indica que, cuando una persona entra al país con su vehículo y tramita ese permiso, debe presentar el auto al salir en un módulo CIITEV para obtener el comprobante de retorno y recuperar el depósito en garantía

Viajar por carretera desde Estados Unidos a México sigue siendo una opción habitual para miles de personas, sobre todo en estados como Texas, California, Arizona y Nuevo México. Para algunos, es la forma más práctica de visitar familiares, hacer turismo o pasar una temporada del otro lado de la frontera. Pero en ese viaje hay un error bastante común que puede salir caro: olvidarse de cancelar el permiso ligado a Banjercito antes de volver.

El tema no siempre se entiende bien porque muchos viajeros hablan de “hacer el trámite con Banjercito” sin distinguir entre el permiso, el depósito y la cancelación. En la práctica, el problema suele aparecer al final del viaje, cuando el conductor sale de México sin cerrar correctamente el proceso. Ahí es donde puede perder dinero y complicar su situación para la próxima vez.

Qué tiene que ver Banjercito con tu auto

Banjercito participa en la operación del permiso de importación temporal de vehículos. En la información oficial de ANAM se explica que, si vienes del extranjero con tu vehículo, necesitas tramitar un permiso y que este puede gestionarse en línea de 10 a 60 días antes del viaje, en ciertos consulados de México en Estados Unidos o al ingresar al país en módulos CIITEV ubicados en aduanas de entrada.

Ese permiso no solo tiene un costo administrativo. También implica un depósito en garantía que varía según el modelo del vehículo: $400 dólares para modelos 2007 y posteriores, $300 para modelos 2001 a 2006 y $200 para modelos 2000 y anteriores.

Ese dinero no se pierde automáticamente, pero para recuperarlo hace falta cumplir con una condición básica: registrar el retorno definitivo del vehículo antes del vencimiento del permiso.

No basta con la REAL ID: es importante saber qué documentos necesitas para volver a EE.UU. desde México Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

El error que muchos cometen al regresar a EE.UU.

El error más frecuente no ocurre al entrar, sino al salir de México. Hay personas que creen que con cruzar de vuelta a Estados Unidos alcanza. No siempre es así. La autoridad aduanera mexicana señala que, al regresar, el conductor debe presentar el vehículo en el módulo CIITEV ubicado en la frontera para que se emita el comprobante de retorno y se realice la devolución del depósito en garantía.

Si ese paso no se hace correctamente, el trámite puede quedar abierto o sin cierre formal.

En otras palabras: no basta con haber terminado el viaje. También hay que dejar constancia oficial del retorno del auto.

Cuánto dinero puedes perder

La consecuencia más inmediata puede ser económica. ANAM señala que Banjercito devolverá el depósito en garantía en la misma forma en que fue constituido, siempre que se haya registrado el retorno definitivo del vehículo antes del vencimiento del permiso.

Eso significa que si el permiso vence o si el retorno no queda debidamente registrado, el viajero puede tener problemas para recuperar ese dinero. No se trata de una suma menor: el depósito puede ser de 200, 300 o 400 dólares, según el año del auto.

Además, cuando el pago se hizo con tarjeta, la devolución se realiza a esa misma tarjeta al siguiente día hábil bancario después del retorno definitivo del vehículo; si el depósito fue en efectivo, la devolución se hace en efectivo en cualquier módulo CIITEV de las aduanas fronterizas.

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No es solo una cuestión de dinero

El impacto no siempre termina en el depósito. En la misma página oficial, ANAM recuerda que el usuario firma una carta compromiso para regresar el vehículo dentro del plazo autorizado.

También aclara que, si por alguna razón el vehículo no fue retornado a tiempo, existe un procedimiento de “retorno seguro”, con el que se otorga un plazo de cinco días hábiles a partir de la presentación del aviso para retornarlo legalmente a su lugar de origen.

Eso muestra que no devolver o no regularizar a tiempo el permiso puede abrir un problema administrativo que conviene evitar. Para un viajero frecuente, quedar con un trámite pendiente puede complicar futuros cruces o nuevas gestiones relacionadas con el vehículo.

Cuánto cuesta el permiso y dónde se tramita

La información oficial distingue entre varias vías para tramitar el permiso. En módulos CIITEV ubicados en aduanas de entrada y en consulados mexicanos autorizados en Estados Unidos, el costo es de $51 dólares más IVA. Si se tramita por internet, el costo es de $45 dólares más IVA.

También conviene saber que el permiso puede gestionarse en línea, entre 10 y 60 días antes del viaje, y

en consulados de México en Estados Unidos, hasta 6 meses antes. También puede sacarse directamente al ingresar al país, en los módulos habilitados.

Para quienes viajan en temporadas altas, hacerlo con anticipación puede ahorrar tiempo y evitar filas.

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Qué documentos suelen pedir

ANAM indica que los extranjeros con condición de estancia de visitante, residente temporal o residente temporal estudiante pueden importar temporalmente un solo vehículo y deben presentar pasaporte vigente o tarjeta pasaporte y el documento oficial emitido por la autoridad migratoria.

Además, la persona debe acreditar la propiedad o posesión del vehículo con alguno de estos documentos: título de propiedad, registro de placas vigente, contrato de arrendamiento con autorización de la arrendadora, contrato de crédito o, en ciertos casos, documentación laboral y de propiedad del vehículo por parte de la empresa.

Cómo evitar problemas al volver

La recomendación más simple es también la más importante: no dejes el cierre del trámite para la memoria o la improvisación. Si viajaste con un permiso de importación temporal, antes de salir de México asegúrate de pasar por el módulo correspondiente para registrar el retorno del vehículo y conservar el comprobante.

Antes de viajar a México en auto desde EE.UU., algunos conductores deben tramitar el permiso temporal de Banjercito. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Vale la pena revisar tres cosas antes del regreso: la vigencia del permiso, el comprobante original y el estado del depósito. ANAM también señala que el estatus del permiso puede revisarse mediante el código QR del permiso digital, en módulos CIITEV o en consulados mexicanos en Estados Unidos que cuentan con módulo de Banjercito.

Lo que conviene recordar antes del próximo viaje

A simple vista, el error parece menor. Pero no lo es. Un viaje por carretera a México puede terminar sin contratiempos en la ruta y aun así dejar un problema administrativo por no cancelar correctamente el permiso del vehículo. Y cuando eso pasa, el costo puede sentirse en el bolsillo.

La advertencia es clara: si tramitaste un permiso temporal para tu auto, el regreso no termina cuando cruzas a Estados Unidos. Termina cuando el retorno queda formalmente registrado.

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