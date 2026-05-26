Cómo agregar tu licencia de conducir a Apple y Google Wallet

Seamos honestos, ¿cuántas veces has salido de casa y te has dado cuenta de que olvidaste la billetera? Eso ya no tiene que ser un problema. Apple Wallet y Google Wallet te permiten guardar tu licencia de conducir o ID estatal directamente en tu teléfono, y no, no estamos hablando de una foto en la galería que nadie acepta como documento oficial.

Hablamos de una licencia digital verificada, con chip NFC y todo, que ya reconocen aeropuertos, tiendas y otros puntos de verificación en varios estados de EE.UU. El plástico, definitivamente, tiene los días contados.

Cómo agregar tu licencia a Apple Wallet paso a paso

Si tienes un iPhone, el proceso es tan fácil que vas a terminar preguntándote por qué no lo hiciste antes. Abre la app Wallet, toca el “+” en la esquina superior derecha y elige la opción “Licencia de conducir o identificación estatal”. El sistema te va a pedir que escanees ambos lados de tu licencia física con la cámara y que completes una verificación de identidad con Face ID o una selfie en movimiento — sí, de esas donde te piden que gires la cabeza o pestes. Es raro la primera vez, pero es por tu seguridad.

Cuando llegues al aeropuerto o a cualquier punto de verificación compatible, solo haces doble clic en el botón lateral del iPhone, seleccionas tu licencia y acercas el teléfono al lector. Lo más cool de todo es que antes de que se comparta cualquier dato, la pantalla te muestra exactamente qué información vas a revelar y tú decides si autorizas. Nada se transfiere sin tu permiso.

Cómo agregar tu licencia a Google Wallet en Android

Los que viven en el ecosistema Android también tienen su versión y funciona igual de bien. Abre Google Wallet, toca el botón “Agregar a la billetera” abajo a la derecha y selecciona “Documento de identidad”. Luego el sistema te pide que elijas tu estado, fotografíes los dos lados de tu licencia y grabes un video corto de tu cara para verificar que eres tú y no alguien usando tu documento. Un poco de Matrix, pero en versión DMV.

Los requisitos son básicos: Android 9 o superior, Bluetooth activado y pantalla con bloqueo configurado — ya sea huella, cara o PIN. Una vez que todo está listo, puedes mostrar tu ID de dos formas: acercando el teléfono a un lector NFC o desplegando un código QR desde la app, siempre con tu aprobación antes de que salga un solo dato. Puerto Rico ya activó esta función en noviembre de 2025, y sus habitantes pueden usarla hasta en los aeropuertos Luis Muñoz Marín, Mercedita y Rafael Hernández.

En qué estados puedes usar tu licencia digital ahora mismo

Aquí está la lista que todos quieren ver. Actualmente 13 estados más Puerto Rico ya tienen soporte oficial para licencias digitales en carteras móviles, y el número sigue creciendo:

Arizona

California

Colorado

Georgia

Hawái

Illinois

Iowa

Maryland

Montana

Nuevo México

Dakota del Norte

Ohio

Virginia Occidental

Puerto Rico

El lugar donde más se usa hoy en día es en los controles de la TSA en aeropuertos, donde tu licencia digital ya vale igual que la física. La TSA tiene en su agenda aceptar este tipo de documento en todos los aeropuertos del país, lo que deja claro que esto no es una moda pasajera. Desde mayo de 2025, estados como Arizona, Colorado y Maryland ya permiten el embarque usando solo la licencia digital en ciertos aeropuertos seleccionados.

Ahora, lo que sí debes tener en cuenta es que por ahora la licencia digital no reemplaza al 100% la tarjeta física. En muchos trámites legales y en estados que aún no adoptaron la tecnología, el plástico sigue siendo obligatorio, así que lo más sensato es llevar ambas opciones mientras la infraestructura se expande. Pero la dirección del cambio es innegable: tu teléfono ya está listo para ser tu billetera, tu llave y tu identidad al mismo tiempo.

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