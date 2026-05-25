Google Wallet estrena funciones para viajar sin estrés en estas vacaciones de verano

Google anunció en el Google I/O 2026 una serie de mejoras en Google Wallet pensadas para los momentos más caóticos del viaje en avión. Y llegaron en el momento justo, con el inicio de la temporada de verano y el fin de semana del Memorial Day como telón de fondo.

Auto Linked Passes, el gran cambio para los viajeros frecuentes

La función más relevante de esta actualización se llama Auto Linked Passes, y lo que hace es simple pero poderoso: agrega automáticamente pases relacionados a tu Google Wallet sin que tengas que buscarlos o instalar nada extra.

Hasta ahora, organizar tus documentos de viaje digitales era una tarea manual y dispersa. Con esta función, el proceso se vuelve proactivo.

Azul Airlines en Brasil envía tarjetas de embarque directamente al Google Wallet de sus pasajeros después de que hacen check-in, ya sea por app, web o en el aeropuerto. Lo que vemos aquí es una apuesta por reducir esa fricción clásica de estar buscando el correo con el PDF de la tarjeta de embarque cuando la fila no espera.

Equipaje y ofertas vinculadas a tu tarjeta de embarque

Auto Linked Passes va más allá del boarding pass. La función también puede enviarle al viajero su etiqueta de equipaje digital directamente en la app, lo que elimina la necesidad de imprimir documentos o depender de los quioscos del aeropuerto.

Y aquí hay algo que pocas personas esperaban: el sistema también puede alertarte sobre ofertas vinculadas a tu tarjeta de embarque o tarjeta de lealtad. Estamos ante una integración que, sin ser intrusiva, convierte tu Wallet en algo más cercano a un asistente de viaje que a una simple billetera digital.

Es un salto considerable si lo comparamos con cómo funcionaba esto hace apenas un año, cuando Google Wallet era básicamente un contenedor estático de tarjetas.

Unirse a programas de millas directo desde el boarding pass

Otra función nueva y muy práctica es la posibilidad de inscribirte en el programa de viajero frecuente de una aerolínea directamente desde tu tarjeta de embarque en Google Wallet, sin tener que buscar la app de la aerolínea por tu cuenta.

Gokmen Goksel, tech lead de Google Wallet, lo resumió así: “Queremos que viajar se sienta menos estresante y menos desconectado, y estar con los viajeros a lo largo de todo su recorrido.”

Google te presenta la opción justo cuando más te interesa, que es cuando tienes el boarding pass en mano y acabas de recordar que nunca te inscribiste en el programa de millas. Es marketing inteligente disfrazado de utilidad, y en este caso, funciona a favor del usuario.

Todo esto se suma a las Live Updates para rastreo de vuelos que Google agregó hace apenas un mes, con notificaciones persistentes en pantalla de bloqueo y pantalla siempre activa. La dirección es clara.

¿Qué es Auto Linked Passes en Google Wallet?

Es una función que agrega automáticamente pases relacionados a tu Google Wallet, como tarjetas de embarque, etiquetas de equipaje y ofertas de aerolíneas, sin que tengas que hacerlo manualmente. Azul Airlines en Brasil ya la usa para enviar boarding passes tras el check-in.

¿Cómo me uno a un programa de millas desde Google Wallet?

Con la nueva actualización, cuando tienes una tarjeta de embarque guardada en Google Wallet, la app te muestra directamente la opción de inscribirte en el programa de viajero frecuente de esa aerolínea, sin necesidad de descargar otra app o buscarla por tu cuenta.

¿Cuándo llegan estas funciones de Google Wallet para viajes?

Google anunció estas mejoras durante una sesión para desarrolladores en el Google I/O 2026. La función de Auto Linked Passes ya está activa con Azul Airlines en Brasil, y se espera que más aerolíneas adopten la integración próximamente.

Las próximas semanas dirán qué otras aerolíneas se suman a Auto Linked Passes. Si viajas seguido, vale la pena tener Google Wallet actualizado y configurado. ¿Ya guardas tus tarjetas de embarque digitalmente?

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