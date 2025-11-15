Aprende cómo agregar tu pasaporte a Google Wallet antes de viajar

Si eres de los que constantemente está en movimiento y buscas que tus trámites sean más rápidos y sencillos, seguro te interesa saber que ahora puedes agregar tu pasaporte a Google Wallet y llevarlo digitalmente en tu móvil Android. Esta función reciente está disponible para pasaportes de Estados Unidos y Reino Unido, y promete facilitarte la vida en los aeropuertos y controles de seguridad, pues tendrás a la mano una versión digital segura y accesible de tu documento.

Para empezar, lo único que necesitas es un dispositivo con Android 9 o una versión más moderna y acceso a la app Google Wallet. Al abrir la app tendrás que buscar la opción para agregar un nuevo documento de identificación y seleccionar “pasaporte” o “ID pass”.

Luego, tendrás que escanear la página con tu información personal del pasaporte, y en algunos casos acercar el teléfono a la parte trasera del pasaporte, que cuenta con chip NFC, para capturar toda la data oficial. Por último, Google te pedirá que hagas una verificación facial mediante un vídeo corto para autenticar que tú eres el verdadero dueño del pasaporte.

Una vez completes estos pasos, tu documento aparecerá guardado y cifrado en Google Wallet, donde solo tú tendrás acceso. Desde ahí, podrás mostrar la identificación digital en aeropuertos y otros puntos donde se acepte, simplemente desbloqueando el móvil y compartiendo la información que requieran. Este método es seguro, rápido y evita cargar físicamente el pasaporte en todo momento.

Importante: el pasaporte digital no reemplaza al documento físico

Aunque tener tu pasaporte en Google Wallet es una ventaja tecnológica muy útil, la misma app aclara que esta versión digital no sustituye al pasaporte físico, el cual siempre debes llevar contigo. Esto se debe a que, si bien el documento digital funciona para muchos trámites como la seguridad aérea, en muchos países y situaciones sigue siendo obligatorio presentar el pasaporte en formato papel o tarjeta oficial.

Por lo tanto, este pasaporte digital se debe entender como un complemento, una copia de respaldo para agilizar procedimientos o para asegurar que no te quedes sin identificación por perder o olvidar el pasaporte físico. Recordar llevar siempre el documento original es esencial para evitar problemas legales o demoras en tus viajes.

Ventajas y futuro del pasaporte digital en Google Wallet

Incorporar el pasaporte a tu Google Wallet trae varias ventajas para viajeros frecuentes y aficionados de la tecnología. Además de facilitar el acceso rápido a la identificación en puntos de control, el uso de la aplicación ofrece:

Mayor seguridad : La información se almacena cifrada y requiere desbloqueo de pantalla y autenticación biométrica para poder visualizarse o compartirse.



: La información se almacena cifrada y requiere desbloqueo de pantalla y autenticación biométrica para poder visualizarse o compartirse. Trámites más ágiles : Permite mostrar la identificación sin sacar el pasaporte físico de la mochila o cartera, acelerando las filas en aeropuertos.



: Permite mostrar la identificación sin sacar el pasaporte físico de la mochila o cartera, acelerando las filas en aeropuertos. Acceso inmediato: Siempre que tengas tu móvil a la mano, el pasaporte estará contigo sin riesgo de pérdida o robo físico.

Actualmente la función está lanzada principalmente en Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, es probable que más países y regiones incorporen esta modalidad en el futuro cercano, optimizando la experiencia del usuario a nivel global y reduciendo la dependencia del papel.

Si tienes la oportunidad de usar esta función y viajas seguido, añadir tu pasaporte a Google Wallet puede ser un juego cambiado al momento de moverte por aeropuertos y fronteras, aunque siempre dejando claro que la versión digital es un complemento y no reemplazo del pasaporte tradicional.

