Google Wallet dejará de ser compatible con estos equipos a partir de junio

En un movimiento significativo dentro del ámbito de los servicios financieros móviles, Google ha anunciado que su aplicación Google Wallet dejará de ser compatible con ciertos teléfonos y relojes inteligentes a partir del 10 de junio. Esta decisión afecta a dispositivos que operan con versiones antiguas del sistema operativo Android y Wear OS, lo que marca un cambio importante en la disponibilidad de este popular servicio.

¿Cuáles dispositivos se verán afectados?

Los dispositivos que se verán afectados son aquellos que ejecutan versiones de Android inferiores a Android 9 y wearables que funcionan con versiones anteriores a Wear OS 2. Para los usuarios de smartphones, esto significa que cualquier dispositivo que no se haya actualizado a Android 9 o una versión posterior perderá acceso a Google Wallet. Del mismo modo, para los usuarios de relojes inteligentes, los dispositivos que no soporten al menos Wear OS 2 ya no podrán utilizar esta aplicación.

La razón principal detrás de esta medida es la seguridad. Google ha destacado que las versiones antiguas de sistemas operativos no pueden recibir las actualizaciones de seguridad más recientes, lo que las hace vulnerables a posibles ataques. En un entorno digital en constante evolución, mantener la seguridad y protección de datos es crucial, especialmente para una aplicación que maneja información financiera sensible.

Google Wallet permite a los usuarios almacenar digitalmente tarjetas de pago, tarjetas de fidelización, entradas a eventos y billetes de avión, utilizando tecnología NFC para realizar transacciones sin contacto. La naturaleza de estos datos requiere altos estándares de seguridad para evitar compromisos y mantener la confianza de los usuarios en la plataforma.

¿Qué implicaciones tendrá para los usuarios?

Para aquellos que se verán afectados por esta actualización, Google recomienda encarecidamente verificar la compatibilidad de sus dispositivos y actualizar sus sistemas operativos si es posible. Esta transición hacia sistemas más modernos y seguros no solo garantiza el acceso continuo a Google Wallet, sino que también mejora la seguridad general de los dispositivos.

La empresa tecnológica ha subrayado la importancia de estas actualizaciones, señalando que dispositivos con versiones de Android y Wear OS más recientes están mejor equipados para recibir parches de seguridad y nuevas funcionalidades. Esto no solo protege contra amenazas de seguridad, sino que también asegura que los usuarios puedan aprovechar al máximo las características y mejoras continuas de Google Wallet.

La decisión de Google también refleja una respuesta a los desafíos crecientes asociados con la seguridad de la información financiera. Con el aumento constante de transacciones digitales, la necesidad de asegurar que las plataformas sean robustas y seguras es una prioridad para evitar fraudes y proteger la privacidad de los usuarios.

