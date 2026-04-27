Apple Wallet y Google Wallet: 5 funciones que no sabías que tenías en tu billetera

La mayoría de la gente abre Apple Wallet o Google Walletúnicamente para pagar en caja y ya. Lo usan como si fuera una tarjeta de crédito sin plástico, y punto. Pero eso es quedarse con solo el 10% de lo que estas apps pueden hacer. Ambas billeteras digitales evolucionaron hasta convertirse en una especie de carpeta inteligente del día a día, y si no las estás aprovechando al máximo, estás dejando funciones increíbles completamente abandonadas. Aquí van cinco que probablemente no conocías.

1. Tu ID y licencia de conducir ya pueden vivir en tu teléfono

Esta es quizás la más impactante y la que menos gente sabe. Tanto Apple Wallet como Google Wallet permiten almacenar tu licencia de conducir o identificación oficial de forma digital, y en algunos lugares ya puedes usarla exactamente igual que el documento físico.

En Estados Unidos, por ejemplo, puedes presentar tu mDL (Mobile Driver’s License) en los controles de seguridad de la TSA en aeropuertos compatibles, sin sacar la cartera. Apple lanzó su Apple Digital ID en noviembre de 2025, permitiendo añadir el pasaporte o licencia directamente desde la app Wallet. Google Wallet siguió el camino y habilitó la misma opción para Android 9 o superior, con verificación biométrica y encriptación.

Lo mejor de esto: nunca entregas el teléfono al oficial. El sistema usa una comunicación encriptada entre el lector y tu dispositivo, de modo que tus datos no quedan expuestos. Es más seguro que mostrar el documento físico.

2. Llaves digitales: abre tu hotel, tu carro y tu casa con el iPhone

¿Cuántas veces te quedaste buscando la llave de tu habitación de hotel a las 2 de la mañana? Con Apple Wallet, eso ya no tiene que volver a pasar. La app soporta llaves digitales para hoteles, automóviles compatibles y hasta la puerta de tu casa, todo desde la misma aplicación.

El proceso es simple: el hotel envía un pase de registro a tu Wallet antes de que llegues, y cuando pisas el lobby, ya tienes tu “llave” lista. Algunos sistemas incluso te permiten extender la estancia o cambiar de habitación sin pasar por recepción. En el caso de los carros, marcas como BMW y otros fabricantes ya trabajan con Apple CarKey para que puedas encender y abrir tu vehículo directamente desde el iPhone o el Apple Watch.

Google Wallet también está avanzando en esta dirección con llaves digitales para hoteles y edificios residenciales, especialmente en ciudades donde el sistema NFC ya está integrado en la infraestructura.

3. Seguimiento de pedidos, vuelos en tiempo real y pases que se actualizan solos

Aquí es donde la inteligencia artificial entra al juego. Apple Wallet ahora usa Apple Intelligence para detectar automáticamente los correos de confirmación de compra en tu app Mail y convertirlos en tarjetas de seguimiento dentro de la billetera. Nada de andar buscando el email de Amazon o de FedEx: el número de rastreo, la fecha estimada de entrega y las actualizaciones del paquete aparecen solos en tu Wallet.

Google Wallet hace algo similar a través de su integración con Gmail. Si activas las funciones inteligentes, la app escanea tus correos en busca de entradas, pases de abordar y recibos para agregarlos automáticamente. Además, si tu boarding pass es compatible, recibirás notificaciones en tiempo real sobre cambios de puerta, retrasos o cualquier actualización del vuelo, sin necesidad de abrir ninguna app de aerolínea.

Apple lleva esto un paso más allá con las Live Activities en los pases de abordar, que muestran el estado del vuelo directamente en la pantalla de bloqueo del iPhone en tiempo real.

4. Digitaliza cualquier tarjeta, aunque no sea compatible oficialmente

¿Tienes una tarjeta del gimnasio, de la biblioteca o del club de tu barrio que nunca aparece como opción en las apps? Google Wallet tiene una solución: la opción “Todo lo demás”. Con solo tocar el botón (+), elegir esa categoría y tomar una foto del pase, la app genera una versión digital con código QR incluido. No importa si el negocio no tiene integración oficial.

Apple Wallet también permite añadir pases de terceros a través del formato Passbook, y cada vez más comercios, gimnasios y programas de lealtad ofrecen esta opción directamente desde sus apps o sitios web. El resultado es una billetera digital que puede contener desde la tarjeta de puntos de tu cafetería favorita hasta el carnet de socio de un club deportivo, todo en un solo lugar.

5. Tus tarjetas de crédito se autocompletan en cualquier app con iOS 26

Por último, una novedad fresca que llegó con iOS 26: Apple Wallet ahora funciona como el centro de control para el Autocompletar de tarjetas en todo el sistema operativo. Antes, esa función solo funcionaba en Safari. Ahora, cuando pagas dentro de cualquier app o rellenas un formulario en cualquier navegador, tu iPhone puede completar automáticamente el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el CVV con un solo toque y verificación con Face ID o Touch ID.

Esto significa que ya no tienes que sacar la tarjeta física para teclear los 16 dígitos cada vez que compras en una app nueva. Todo queda centralizado en Wallet, con los mismos estándares de seguridad de siempre. Una pequeña función, pero que en el uso diario marca una diferencia enorme.

En resumen, tanto Apple Wallet como Google Wallet son mucho más que una forma de pagar sin contacto. Son una identidad digital, un llavero inteligente, un rastreador de pedidos y una carpeta de documentos, todo en el bolsillo. El problema es que la mayoría de sus usuarios nunca llega a descubrir estas funciones. Ahora que ya las conoces, es momento de sacarles el máximo provecho.

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