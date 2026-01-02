Lo que pide EE.UU. para importar y legalizar un auto

Traer un vehículo del extranjero puede parecer una tarea sencilla sobre el papel, pero en la práctica se trata de un proceso altamente regulado.

Lee también: Autos confiables de 2026: los que sí envejecen bien

Estados Unidos aplica controles rigurosos para garantizar que cualquier auto importado cumpla con los mismos estándares que los modelos vendidos oficialmente en su mercado. Saltarse un paso o desconocer una exigencia puede convertir la importación en un problema legal y financiero.

Puedes leer: Carros nuevos que valen la pena por menos de $40,000

No importa si el vehículo fue comprado en otro país, adquirido en una subasta internacional o trasladado como parte de una mudanza: todos los casos están sujetos a normas específicas. La diferencia radica en el tipo de importación y en el uso que se le dará al auto una vez dentro del territorio estadounidense.

Qué se considera un auto importado

A efectos legales, un auto importado es cualquier vehículo fabricado fuera de Estados Unidos que ingresa al país, ya sea de forma permanente o temporal. Esto incluye autos nuevos, usados, clásicos y modelos especiales no comercializados oficialmente en el mercado estadounidense.

Cada categoría tiene reglas particulares. Por ejemplo, un vehículo destinado a uso permanente debe cumplir con todas las normativas vigentes, mientras que los autos importados de forma temporal —por motivos laborales, académicos o turísticos— están sujetos a permisos específicos y limitaciones claras, como la prohibición de venderlos dentro del país.

Las normas federales que rigen el proceso

Dos agencias federales concentran la mayor parte del control sobre la importación de vehículos. Por un lado, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) se encarga de verificar que el auto cumpla con los Federal Motor Vehicle Safety Standards, que abarcan desde sistemas de frenos y airbags hasta iluminación y estructuras de seguridad.

Por otro lado, la Environmental Protection Agency (EPA) supervisa el cumplimiento de las normas de emisiones contaminantes.

Si el vehículo no se ajusta a los límites establecidos, deberá ser modificado antes de poder ser aprobado. En algunos casos, ciertos modelos simplemente no pueden adaptarse, lo que impide su importación definitiva.

Documentación indispensable para la importación

El proceso administrativo es tan importante como el técnico. Entre los documentos básicos exigidos se encuentran el título original del vehículo, la factura de compra y la declaración aduanera correspondiente. Además, es obligatorio presentar el formulario HS-7 ante la NHTSA y el formulario 3520-1 ante la EPA.

Auto Geely. Crédito: Geely. Crédito: Cortesía

La ausencia de un solo documento puede retrasar la liberación del vehículo en aduanas o bloquear el trámite por completo. Por eso, uno de los errores más comunes es iniciar el traslado sin haber verificado previamente que toda la documentación esté completa y correctamente diligenciada.

Inspecciones y certificaciones obligatorias

En muchos casos, el vehículo debe ser evaluado por un importador registrado autorizado.

Este profesional se encarga de certificar que el auto cumple con las normas federales o de realizar las modificaciones necesarias para que así sea. Sin esta certificación, el vehículo no puede registrarse ni asegurarse legalmente en la mayoría de los estados.

Estas inspecciones no son un simple trámite administrativo. Incluyen revisiones técnicas detalladas y, si se detectan incumplimientos, pueden implicar reparaciones costosas o ajustes complejos.

Aduanas, impuestos y registro estatal

Al ingresar al país, el auto está sujeto a aranceles de importación que dependen de su tipo y origen.

En términos generales, los automóviles pagan un arancel del 2.5 % de su valor, mientras que camionetas y ciertos modelos específicos pueden enfrentar tasas más elevadas. A esto se suman posibles cargos por almacenamiento, inspecciones y servicios profesionales.

Una vez superada la fase federal, el proceso continúa a nivel estatal. El propietario debe registrar el vehículo en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado de residencia. Cada estado puede exigir requisitos adicionales, como inspecciones locales, traducciones certificadas o comprobantes de seguro específicos.

Excepciones y errores frecuentes

Existen algunas excepciones relevantes, como la regla de los 25 años, que permite importar vehículos clásicos sin cumplir con ciertos estándares federales. También hay permisos temporales para estancias limitadas, aunque estos no habilitan el uso permanente ni la venta del auto.

Entre los errores más habituales está asumir que un vehículo legal en otro país será automáticamente aceptado en Estados Unidos, o subestimar el costo y la complejidad de las modificaciones necesarias. Una mala planificación puede derivar en pérdidas económicas significativas.

Importar un auto a Estados Unidos es perfectamente posible, pero exige preparación y conocimiento. Consultar con especialistas en importación o con las agencias federales correspondientes antes de iniciar el trámite puede marcar la diferencia entre un proceso exitoso y un problema prolongado.

Seguir leyendo:

Un Ferrari 250 GTO único amenaza récords en subasta

Las 5 promesas de Elon Musk para 2025 que no se cumplieron

Repentino: Toyota retira más de 50,000 Camry y Corolla Cross