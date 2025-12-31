Repentino: Toyota retira más de 50,000 Camry y Corolla Cross

Aún las marcas con mayor reputación de confiabilidad no están exentas de enfrentar problemas técnicos. Toyota, uno de los fabricantes más sólidos y respetados de la industria automotriz, cerrará el 2025 con un nuevo llamado a revisión que involucra a dos de sus modelos híbridos más populares en Estados Unidos. Se trata del Camry Hybrid y del Corolla Cross Hybrid, ambos piezas clave en la estrategia de electrificación de la compañía.

El retiro afecta a vehículos de reciente producción, correspondientes a los años modelo 2025 y 2026, lo que demuestra que incluso las plataformas más modernas pueden presentar fallas imprevistas.

En este caso, la situación fue detectada internamente por Toyota y comunicada a las autoridades regulatorias antes de que se registraran consecuencias mayores para los usuarios.

Más de 55,000 vehículos híbridos involucrados

Según la información presentada ante la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), la campaña de retiro abarca un total de 55,405 unidades híbridas. El grupo más numeroso corresponde al Toyota Camry Hybrid de los años 2025 y 2026, con 51,644 vehículos incluidos en el llamado. A este se suman 3,761 unidades del Toyota Corolla Cross Hybrid 2026.

El Camry híbrido es uno de los sedanes más vendidos de Toyota en Estados Unidos y un referente dentro del segmento por su eficiencia y confiabilidad.

Por su parte, el Corolla Cross híbrido se ha posicionado como una alternativa atractiva para familias que buscan un SUV compacto con bajo consumo de combustible. Precisamente por su popularidad, el alcance de este retiro resulta significativo.

El origen de la falla: el inversor de potencia

El problema técnico identificado se encuentra en el conjunto inversor de potencia, un componente esencial dentro del sistema de propulsión híbrido. Este dispositivo se encarga de convertir la energía almacenada en la batería híbrida en electricidad utilizable por el motor eléctrico, además de gestionar el flujo energético entre los distintos elementos del sistema.

Toyota detectó que un perno interno del inversor podría aflojarse progresivamente con el uso. Esta condición puede generar un circuito abierto, lo que obliga al vehículo a entrar en modo de emergencia como medida de protección. En ese escenario, el conductor puede experimentar una pérdida repentina de potencia, una situación potencialmente peligrosa, especialmente al circular a altas velocidades o en maniobras de adelantamiento.

Además de la pérdida de empuje, el sistema activa luces de advertencia en el tablero para alertar al conductor de la anomalía. En casos más aislados, la falla podría derivar en un cortocircuito dentro del conjunto inversor, lo que eleva el riesgo de incendio, aunque Toyota aclara que este escenario es poco frecuente.

Qué solución propone Toyota

Por el momento, Toyota no ha anunciado una solución técnica única para todos los vehículos afectados. La estrategia inicial contempla una inspección individual de cada unidad involucrada en el retiro.

Dependiendo del estado del componente, los técnicos determinarán si es necesaria una reparación puntual o la sustitución completa del conjunto inversor de potencia.

La marca confirmó que todos los trabajos estarán cubiertos al 100% por la garantía, por lo que los propietarios no deberán asumir ningún costo. Los avisos oficiales a los dueños de los vehículos comenzarán a enviarse por correo antes del 13 de febrero de 2026, con instrucciones detalladas para coordinar la revisión en concesionarios autorizados.

Recomendaciones para los propietarios

Mientras se completa el proceso de notificación y reparación, Toyota recomienda a los conductores mantenerse atentos a cualquier señal inusual del vehículo. Luces de advertencia encendidas, pérdida de potencia o comportamientos anómalos deben ser motivo suficiente para contactar de inmediato al concesionario.

Hasta ahora, la compañía informó que se han registrado al menos 50 reportes relacionados con esta falla. A pesar de ello, no se han reportado accidentes ni incendios derivados del problema, lo que sugiere que la detección temprana permitió contener el impacto de la situación.

