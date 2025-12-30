El BMW iX3 también se fabricará en México desde 2027

La transición de BMW hacia la movilidad eléctrica no solo implica nuevos modelos, sino también una profunda reorganización de su mapa industrial. De ahí que el BMW iX3 emerge como una pieza central, no solo por su relevancia comercial, sino por el papel que desempeñará dentro de la estrategia global de producción de la marca alemana.

Una de las novedades más relevantes es la incorporación de México como país fabricante del SUV eléctrico a partir de 2027.

La decisión de producir el iX3 en territorio mexicano responde a una lógica de regionalización industrial, con el objetivo de acercar la producción a los principales mercados, optimizar costos logísticos y ganar flexibilidad frente a la demanda. De esta manera, BMW refuerza su presencia en América del Norte y posiciona a México como un actor clave en su ecosistema eléctrico.

Producción en México desde 2027

El ensamblaje del BMW iX3 en México está previsto para comenzar en agosto de 2027, en la planta que la compañía opera en San Luis Potosí. Según el plan industrial, las primeras entregas del modelo producido localmente se realizarían antes de que finalice ese mismo año, marcando un nuevo hito para la fábrica mexicana.

Con esta incorporación, México se suma a Hungría y China como uno de los centros de producción del nuevo iX3. La estrategia busca diversificar riesgos y garantizar un suministro estable en un escenario global cada vez más complejo, donde la logística y la geopolítica influyen directamente en la industria automotriz.

El rol del iX3 en la plataforma Neue Klasse

El nuevo iX3 forma parte del desembarco de la plataforma Neue Klasse, la arquitectura eléctrica de nueva generación con la que BMW planea redefinir su gama de vehículos cero emisiones.

Esta base técnica no solo promete avances en eficiencia, autonomía y software, sino también una mayor estandarización de procesos productivos.

En una primera etapa, la segunda generación del iX3 estará estrechamente vinculada a la nueva planta que BMW construye en Debrecen, Hungría. Desde allí se abastecerán múltiples mercados internacionales, consolidando a ese complejo como el epicentro inicial del proyecto.

China y Estados Unidos, con estrategias diferenciadas

En paralelo, BMW también avanza con planes específicos para otros mercados clave. En China, la producción del iX3 con distancia entre ejes extendida comenzará en mayo de 2026 en la planta de Shenyang. Esta versión estará adaptada exclusivamente a las preferencias del público chino, donde el espacio interior es un factor determinante.

Para Estados Unidos, el despliegue será gradual. La producción del iX3 destinado a ese mercado arrancará en Hungría durante la primavera de 2026, con entregas previstas para el verano del mismo año.

Posteriormente, la fabricación en México permitirá complementar el suministro regional y mejorar los tiempos de entrega.

San Luis Potosí, una planta clave para BMW

La elección de San Luis Potosí no es casual. La planta mexicana de BMW está operativa desde 2019 y cuenta con una capacidad anual cercana a las 175,000 unidades.

Hasta ahora, el complejo ya ha producido alrededor de 500,000 vehículos, demostrando un alto nivel de eficiencia y flexibilidad industrial.

Actualmente, en esta fábrica se ensamblan los Serie 3, Serie 2 Coupé y M2, cuya producción está asegurada hasta la segunda mitad de 2029. Además, BMW contempla que allí también se fabrique la próxima generación del Serie 3, lo que refuerza la importancia estratégica de la planta dentro del grupo.

