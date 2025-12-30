BYD toma la delantera y supera a Tesla en autos eléctricos

El equilibrio de poder en el mercado global de vehículos eléctricos atraviesa uno de sus momentos más decisivos. Lo que durante años pareció un liderazgo incuestionable de Tesla hoy muestra señales claras de cambio, con un fabricante chino avanzando a gran velocidad.

BYD, con una estrategia centrada en volumen, electrificación y expansión internacional, se perfila para cerrar 2025 como el mayor vendedor mundial de autos eléctricos.

Los números respaldan esa tendencia. A medida que el año entra en su recta final, la distancia entre ambas compañías no solo se amplía, sino que refleja dos realidades muy distintas en términos de demanda, regulación y posicionamiento global.

Las cifras que explican el cambio de liderazgo

Hasta finales de noviembre, BYD había vendido 2,07 millones de vehículos eléctricos a nivel global. Este volumen incluye exclusivamente autos 100 % eléctricos, sin contar los híbridos enchufables que también forman parte de su amplio portafolio.

La cifra resulta especialmente significativa porque fue alcanzada antes de que terminara el penúltimo mes del año.

Tesla, por su parte, reportó 1,22 millones de unidades vendidas hasta septiembre, con un fuerte impulso concentrado en el tercer trimestre. En ese período, la compañía logró colocar cerca de 500,000 vehículos, un repunte que no estuvo exento de factores coyunturales.

El efecto del fin del incentivo fiscal en Estados Unidos

Ese empujón temporal en las ventas de Tesla coincidió con la expiración del crédito fiscal federal para vehículos eléctricos en Estados Unidos. El incentivo, que ofrecía hasta $7,500 dólares a los compradores, llegó a su fin a finales de septiembre tras una ley promovida por el presidente Donald Trump, actual mandatario del país.

El BYD SEAL. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

Con la eliminación de ese beneficio, el mercado estadounidense de eléctricos entró en una fase de ajuste. Analistas coinciden en que la demanda necesita tiempo para encontrar un nuevo equilibrio, especialmente en un contexto de precios elevados y tasas de interés aún restrictivas.

Según el consenso de analistas de FactSet, se espera que Tesla registre alrededor de 449,000 unidades vendidas en el cuarto trimestre, lo que llevaría su total anual a aproximadamente 1,65 millones de vehículos. De confirmarse ese escenario, la compañía sufriría una caída interanual del 7,7 %, quedando claramente por debajo del volumen ya alcanzado por BYD antes de diciembre.

Proyecciones más cautelosas para Tesla

Otras estimaciones son incluso menos optimistas. Deutsche Bank proyecta que Tesla podría cerrar el último trimestre con cerca de 405,000 unidades, reflejando una contracción significativa en mercados clave. Según la entidad, las ventas caerían alrededor de un 30 % en Norteamérica y Europa, y cerca de un 10 % en China, un mercado cada vez más competitivo.

En este contexto, algunos analistas han advertido sobre señales de debilidad en las entregas. “Creemos que Tesla verá cierta debilidad en las entregas” durante el cuarto trimestre, señaló Dan Ives, analista de Wedbush Securities.

El especialista explicó que unas 420,000 ventas trimestrales serían suficientes para mostrar estabilidad en la demanda, mientras los inversores centran su atención en los planes de conducción autónoma que Tesla proyecta para los próximos años.

Sede de BYD Design. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

BYD acelera su expansión global

Mientras Tesla enfrenta un entorno más complejo, BYD continúa fortaleciendo su presencia fuera de China. Aunque la compañía también lidia con presiones sobre la rentabilidad en su mercado doméstico —debido a consumidores cada vez más sensibles al precio—, su estrategia internacional se ha convertido en uno de sus principales activos.

BYD es “uno de los pioneros en establecer capacidad de producción y cadenas de suministro en el extranjero para vehículos eléctricos”, señaló a la AFP Jing Yang, directora de calificaciones corporativas para Asia-Pacífico en Fitch Ratings. Según explicó, esa diversificación podría permitirle sortear mejor un entorno global marcado por tensiones comerciales y barreras arancelarias.

Aranceles, política y nuevos desafíos

Estados Unidos mantiene aranceles del 100 % a los vehículos eléctricos importados desde China, una medida adoptada en administraciones anteriores y que podría endurecerse bajo el actual gobierno de Trump. Europa también ha aplicado gravámenes adicionales, aunque BYD ya avanza en la construcción de capacidad productiva en Hungría, buscando reducir su exposición a esas barreras.

BYD Dolphin White. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

Pese a la pérdida de liderazgo en ventas, algunos analistas sostienen que Tesla aún conserva margen de maniobra. Para Itay Michaeli, de TD Cowen, el desarrollo de la tecnología de conducción autónoma será determinante para el futuro de la compañía.

Elon Musk ha adelantado que la producción del Cybercab, un robotaxi autónomo, comenzará en abril de 2026, además del lanzamiento de versiones más accesibles de los Modelos 3 y Y para estimular la demanda.

Sin embargo, con las cifras actuales y las proyecciones para el cierre del año, el liderazgo global del mercado de vehículos eléctricos en 2025 parece inclinarse con claridad hacia BYD.

