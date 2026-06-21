Viajar a México en auto: cuándo necesitas el permiso de Banjercito

Viajar de Estados Unidos a México en auto puede parecer sencillo si ya tienes pasaporte, licencia y seguro. Pero hay un trámite que muchos conductores desconocen hasta que están por cruzar la frontera: el permiso de importación temporal de vehículos, gestionado a través de Banjercito.

Este permiso no siempre es necesario. Depende de a qué parte de México viajes y de cuánto te internes en el país. Pero si lo necesitas y no lo tramitas, puedes tener problemas para circular legalmente con un vehículo con placas extranjeras.

Si tramitaste un permiso temporal para tu auto, el “regreso” no termina cuando cruzas a Estados Unidos. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Qué es Banjercito

Banjercito es el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. Entre sus funciones está operar el sistema de permisos para ingresar temporalmente a México con vehículos de procedencia extranjera.

En términos simples: si manejas desde EE.UU. hacia México con un auto registrado fuera del país, Banjercito puede ser la institución ante la cual tramites el permiso temporal del vehículo.

Puedes ver: ¿Vas a México en auto? El error con Banjercito que puede costarte dinero al regresar a EE.UU.

Cuándo necesitas el permiso

El permiso suele ser necesario cuando vas a manejar tu vehículo más allá de la zona fronteriza o de las áreas donde México permite circular sin ese trámite.

La Agencia Nacional de Aduanas de México indica que quienes llegan del extranjero con su vehículo deben obtener un permiso para ingresar al país y que tramitarlo con anticipación ayuda a evitar demoras en la frontera. El trámite puede hacerse en línea, en ciertos consulados mexicanos en Estados Unidos o en módulos CIITEV al ingresar a México.

Por eso, si solo vas a una ciudad fronteriza por unas horas, puede que no lo necesites. Pero si piensas viajar hacia el interior de México, conviene revisar antes si tu ruta exige el permiso.

No basta con la REAL ID: es importante saber qué documentos necesitas para volver a EE.UU. desde México Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Cuánto cuesta

El permiso tiene un costo administrativo. Según ANAM, tramitarlo en módulos CIITEV o consulados mexicanos autorizados cuesta 51 dólares más IVA. Si se hace por internet, cuesta 45 dólares más IVA.

Además, se debe dejar un depósito en garantía por el vehículo. El monto depende del año del auto:

Modelos 2007 y posteriores: 400 dólares

Modelos 2001 a 2006: 300 dólares

Modelos 2000 y anteriores: 200 dólares

Ese depósito puede recuperarse, pero solo si el vehículo regresa dentro del plazo autorizado y el retorno queda registrado correctamente.

Qué documentos pueden pedirte

Para tramitar el permiso, el conductor debe acreditar su identidad, su condición migratoria y la propiedad o posesión legal del vehículo.

ANAM menciona documentos como pasaporte vigente o Passport Card, documento migratorio emitido por el INM y papeles del auto, como título de propiedad, registro de placas vigente, contrato de crédito o contrato de arrendamiento con autorización de la arrendadora, según el caso.

El punto clave: no olvides cancelarlo al regresar

Uno de los errores más comunes ocurre al salir de México. No basta con cruzar de vuelta a Estados Unidos. Si tramitaste el permiso temporal, debes presentar el vehículo en un módulo CIITEV de la frontera para registrar el retorno y recuperar el depósito.

La autoridad mexicana señala que, al regresar, el viajero debe presentar el vehículo en esos módulos para obtener el comprobante de retorno y recibir la devolución del depósito en garantía.

Si no haces ese paso, puedes perder el depósito o quedar con el permiso sin cerrar, lo que puede complicar futuros viajes.

Qué conviene hacer antes de viajar

Antes de manejar hacia México, revisa tres cosas: si tu destino exige permiso, si tienes los documentos del auto en regla y dónde podrás cancelar el trámite al regresar.

También es recomendable tramitarlo con anticipación si viajas en temporada alta. ANAM indica que puede gestionarse en línea entre 10 y 60 días antes del viaje, o en consulados mexicanos autorizados hasta seis meses antes.

La clave es no dejar el permiso para último momento y, sobre todo, no olvidar cancelarlo al salir. En un viaje por carretera, ese detalle puede evitar demoras, pérdida de dinero y problemas administrativos.

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