Atención conductores: ya no habrá examen en español para esta licencia en Texas

Miles de personas que buscan obtener una licencia comercial para conducir camiones o autobuses en Texas enfrentarán un cambio importante a partir de ahora: los exámenes teóricos para obtener una licencia comercial (CDL) ya no podrán realizarse en español.

La medida fue anunciada por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), que explicó que el cambio responde a nuevas directrices federales respecto a los requisitos de dominio del inglés para conductores comerciales.

Para muchos trabajadores hispanos, especialmente aquellos que buscan ingresar a la industria del transporte, la decisión podría representar un nuevo desafío en un sector que ya enfrenta escasez de conductores.

Qué cambia exactamente

Hasta ahora, Texas permitía que los exámenes de conocimiento para obtener una licencia comercial se realizaran tanto en inglés como en español.

Desde el 1 de junio, todas las pruebas para obtener una CDL o un permiso comercial de aprendizaje deberán completarse únicamente en inglés. La medida no afecta las pruebas prácticas de conducción, que ya se realizaban exclusivamente en inglés.

Las autoridades estatales sostienen que el cambio busca alinearse con los estándares federales que exigen que los conductores comerciales puedan leer señales de tránsito, comprender instrucciones y comunicarse con agentes de seguridad vial.

Una industria con fuerte presencia latina

La noticia genera especial atención en Texas porque una parte importante de la fuerza laboral del transporte está integrada por trabajadores hispanos e inmigrantes.

Durante los últimos meses, el estado ya había endurecido diversas reglas relacionadas con licencias comerciales para ciertos grupos de inmigrantes, lo que provocó preocupación en sectores vinculados al transporte y la logística.

Algunos críticos sostienen que las nuevas exigencias podrían dificultar el acceso a empleos bien remunerados para personas con experiencia al volante pero con conocimientos limitados de inglés.

Puedes ver: Texas endurece controles: por qué las detenciones migratorias en mayo tienen otro foco

El argumento de las autoridades

Los defensores de la medida afirman que la capacidad de comunicarse en inglés es fundamental para la seguridad vial.

Las normas federales para conductores comerciales exigen que quienes operan vehículos pesados puedan leer señales de tránsito, completar documentación y responder a instrucciones durante inspecciones o controles en carretera.

Según el DPS, la eliminación de la opción en español busca garantizar que todos los solicitantes cumplan esos requisitos desde el inicio del proceso.

Puedes ver: Estudiar en EE.UU. ahora puede costar un año menos: universidades ya ofrecen carreras de 3 años

Texas no es el único estado

Texas no está solo en esta tendencia. Florida implementó este año una política similar y comenzó a exigir que todos los exámenes para licencias de conducir se realicen únicamente en inglés. La decisión provocó fuertes críticas de organizaciones de derechos civiles y grupos de apoyo a inmigrantes.

Mientras tanto, el debate continúa creciendo en distintos estados sobre cómo equilibrar las exigencias de seguridad vial con el acceso al empleo para comunidades inmigrantes que desempeñan un papel clave en sectores como el transporte y la logística.

Seguir leyendo:

¿Puede el ICE detenerte en un aeropuerto de Estados Unidos?

Cómo agregar tu licencia de conducir a Apple y Google Wallet

Redadas en Las Vegas: qué está pasando realmente y a quiénes está buscando ICE