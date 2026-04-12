Estudiar en EE.UU. ahora puede costar un año menos: universidades ya ofrecen carreras de 3 años

Durante décadas, estudiar una carrera en Estados Unidos implicaba asumir un camino claro: cuatro años, altos costos y, muchas veces, deuda. Pero ese modelo empieza a moverse. Un grupo creciente de universidades está probando programas de licenciatura de tres años, una alternativa que busca que los estudiantes se gradúen antes, gasten menos y entren más rápido al mercado laboral.

El objetivo es claro: reducir el costo total de la carrera, evitar endeudamiento excesivo y adaptarse a un mercado laboral más rápido. Según reportes de medios como el Los Angeles Times, este modelo está ganando interés en California y otros estados.

Instituciones en distintos estados están rediseñando sus programas para permitir que algunos estudiantes completen su título en menos tiempo. Crédito: antoniodiaz | Shutterstock

Cuántas universidades ya ofrecen carreras de 3 años

No es todavía la norma, pero tampoco es un caso aislado. Según reportes recientes del Los Angeles Times, al menos una decena de universidades en Estados Unidos ya están implementando o probando programas de tres años, especialmente en estados como California.

Además, el modelo viene creciendo desde hace algunos años en instituciones públicas y privadas que buscan adaptarse a la presión por bajar costos. Es decir: si bien todavía es minoritario el grupo de instituciones que está sumándose al cambio, está claramente en expansión.

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Qué dicen expertos y autoridades

El U.S. Department of Education ha impulsado iniciativas para mejorar la eficiencia en la educación superior, aunque no existe una política nacional que obligue a reducir la duración de las carreras.

Expertos señalan que estos programas pueden ser útiles, pero deben implementarse con cuidado para no afectar la calidad educativa.

Carreras más cortas en EE.UU. buscan reducir costos universitarios y acelerar la graduación. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Ejemplos concretos donde ya existe

Algunas universidades ya avanzaron con programas más cortos o vías aceleradas. Ejemplos:

University of California : analiza opciones para reducir la duración en ciertos programas

: analiza opciones para reducir la duración en ciertos programas California State University: impulsa trayectorias más rápidas en algunas carreras

impulsa trayectorias más rápidas en algunas carreras Purdue University : ofrece modelos acelerados en áreas específicas

: ofrece modelos acelerados en áreas específicas Brigham Young University: tiene programas estructurados para graduarse en menos tiempo

En la práctica, no siempre son “carreras nuevas”, sino versiones más intensivas de programas ya existentes.

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Cómo funcionan estas carreras más cortas

La clave no es que se estudie menos, sino que se estudie distinto. Los programas suelen incluir clases en verano (sin largas vacaciones), mayor carga por semestre y planes más estructurados, con menos optativas.

En algunos casos, también se reconocen créditos previos (por ejemplo, de secundaria avanzada o estudios anteriores).

Cuánto dinero se puede ahorrar

Acortar un año de universidad puede hacer una diferencia enorme. Dependiendo de la institución, significa ahorrar entre $20.000 y $50.000 o más. También, implica reducir gastos de vivienda y manutención y disminuir la deuda estudiantil.

En un país donde el costo universitario es una de las mayores preocupaciones, ese punto pesa.

No se trata de “menos contenido”, sino de una estructura más intensiva. Crédito: Shutterstock

No es para todos (y eso es clave)

Aunque suena ideal, no todos los estudiantes pueden sostener ese ritmo. El modelo exige mayor disciplina, menos margen para cambiar de carrera y menos tiempo “flexible”. En otras palabras: es más rápido, pero también más intenso.

Es enfrentar los estudios de otra manera, en un marco socioeconómico diferente. El cambio no es casual y responde a tres factores claros: el aumento del costo universitario, la presión por trabajar antes y la necesidad de modelos más eficientes, adaptados a nuevas formas de generación de valor.

Qué conviene evaluar antes de elegir

Antes de lanzarse a un programa de tres años, hay que mirar bien si la carrera está acreditada, qué tan exigente es la carga y qué impacto tiene en las oportunidades laborales. No siempre lo más rápido es lo mejor, pero para algunos perfiles puede ser una ventaja clara.

Las carreras de tres años no reemplazan al modelo tradicional, pero muestran hacia dónde se está moviendo la educación en Estados Unidos: más flexible, más rápida y, sobre todo, más enfocada en el costo. Para quienes puedan adaptarse, puede ser una forma concreta de ahorrar tiempo y dinero.

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