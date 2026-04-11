El trabajo en EE.UU. que puede pagar más de $100.000 y se aprende en pocos meses

Estados Unidos mantiene abierta la puerta a una de las profesiones más exigentes y mejor remuneradas del sector público: el control del tráfico aéreo. La Federal Aviation Administration (FAA) necesita sumar personal en torres y centros de control, y ofrece un camino de ingreso que combina formación técnica, evaluaciones estrictas y salarios que pueden superar los 100.000 dólares al año.

El camino no es breve, pero no es fácil. Los requisitos que debes satisfacer, dónde estudiar y por qué el gobierno financia la educación y no tiene costo para el estudiante.

Qué hace un controlador aéreo (y por qué no es un trabajo cualquiera)

El rol consiste en coordinar despegues, aterrizajes y rutas en tiempo real para evitar incidentes y mantener el flujo del tráfico aéreo. No hay margen de error: cada decisión impacta en la seguridad de cientos de personas.

Por eso, además de conocimientos técnicos, el perfil exige concentración sostenida, capacidad de reacción inmediata, tolerancia al estrés y habilidades de comunicación precisa. Son habilidades que se adquieren y que puedes incorporar si te esfuerzas y demuestras motivación.

Dónde formarse para ser controlador aéreo en EE.UU.

Hay dos caminos principales.

Programa universitario aprobado por la FAA (AT-CTI): La FAA reconoce instituciones del programa Air Traffic Collegiate Training Initiative (AT-CTI), donde se estudian bases del control aéreo. Ejemplos incluyen universidades y colleges técnicos en distintos estados. Aplicar directamente a la FAA: También es posible ingresar sin carrera específica, siempre que se cumplan ciertos requisitos (educación o experiencia laboral combinada).

En ambos casos, si eres seleccionado, deberás completar la formación oficial.

Controlador aéreo en EE.UU.: una profesión con alta demanda, formación corta y salarios que pueden superar los $100.000. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

La formación clave: academia de la FAA

Todos los candidatos deben pasar por la FAA Academy, ubicada en Oklahoma City. La formación dura entre 3 y 5 meses de entrenamiento intensivo.

La formación en la academia no tiene costo para el estudiante (es financiada por el gobierno). Sin embargo, los estudios previos (si eliges universidad) sí pueden tener valores importantes.

Cuánto cuesta formarse antes de aplicar

Si eliges la vía universitaria (AT-CTI), los programas en colleges van desde $5.000 a $20.000 por año (aprox.). Las universidades pueden superar los $20.000–$40.000 anuales. Depende del estado, institución y si eres residente.

Cuánto se gana

El salario es uno de los grandes atractivos: durante la formación, hay un sueldo inicial. A medida que ganas experiencia, puedes superar los $100.000 al año. Y, en posiciones avanzadas, puede ganar más de $150.000.

Los ingresos varían según ubicación y nivel de tráfico aéreo.

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Requisitos básicos

Para aplicar a la FAA debes cumplir los siguientes requisitos:

Ser ciudadano estadounidense

Tener menos de 31 años (en la mayoría de convocatorias)

Aprobar exámenes médicos y psicológicos

Pasar pruebas de aptitud

Cuánto tarda todo el proceso

Este es el punto que muchos subestiman. Desde que aplicas hasta que empiezas a trabajar pueden pasar entre 6 meses a más de 1 año. El proceso incluye evaluaciones, selección y formación.

Pero hay muchas vacantes abiertas y es una buena oportunidad. La FAA enfrenta jubilaciones, falta de personal en ciertos aeropuertos y procesos largos de formación. Esto abre oportunidades, pero no significa que el ingreso sea fácil.

Ser controlador aéreo en Estados Unidos no es rápido ni simple, pero puede ser una carrera sólida y bien paga para quienes cumplen con el perfil. La clave está en entender el proceso completo: formación, exigencia y tiempo antes de llegar al puesto.

Puedes encontrar más información en la página general de empleo de la Federal Aviation Administration y en el portal federal donde se publican las vacantes (incluye controladores aéreos).



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