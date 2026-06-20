Conductores de California siguen pagando la gasolina más cara pese a tregua con Irán

Mientras gran parte del país comienza a ver una reducción en los precios del combustible tras el reciente acuerdo entre Washington y Teherán, los automovilistas de California continúan enfrentando costos significativamente más altos en las gasolineras, una situación que sigue impactando el presupuesto de miles de familias.

De acuerdo con información publicada por el New York Post, el alivio que ya se percibe en otras regiones del país aún no llega al estado gobernado por Gavin Newsom, donde los conductores siguen pagando algunos de los precios de gasolina más elevados de Estados Unidos.

California mantiene una amplia brecha frente a otros estados

La diferencia puede observarse claramente en la frontera entre California y Arizona. En una estación Mobil ubicada en Needles, California, el precio de la gasolina regular alcanzó los $6.79 por galón.

A pocos minutos de distancia, cruzando la frontera estatal hacia Arizona, una estación Arco vendía el mismo combustible en $4.15 por galón, una diferencia de $2.64.

Según datos de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), el promedio nacional ronda los $3.90 por galón, muy por debajo de los niveles registrados en California.

Expertos y funcionarios atribuyen esta brecha a una combinación de factores, incluidos los elevados impuestos estatales, regulaciones ambientales y programas relacionados con la reducción de emisiones.

Impuestos y regulaciones bajo la lupa

California aplica el impuesto estatal a la gasolina más alto del país, con 61 centavos por galón. A ello se suman cargos relacionados con políticas climáticas y de control de emisiones que agregan entre 34 y 44 centavos adicionales.

El congresista republicano Vince Fong, representante del Valle Central, criticó duramente estas políticas.

“Los conductores de California están pagando impuestos excesivos y sufriendo una regulación excesiva en las gasolineras”, afirmó Fong al medio citado.

El legislador sostuvo además que los residentes pueden cruzar apenas unos kilómetros hacia Arizona para encontrar combustible considerablemente más barato, situación que calificó como un “fracaso de la política energética”.

El acuerdo con Irán reduce presión en el mercado petrolero

Los precios del petróleo habían aumentado tras las tensiones relacionadas con Irán. Sin embargo, el reciente memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán ayudó a disminuir la incertidumbre en los mercados energéticos internacionales.

El acuerdo facilitó nuevamente el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio mundial de crudo, permitiendo que millones de barriles llegaran a los mercados internacionales.

Aun así, aunque la AAA reportó una disminución del precio promedio de la gasolina en California, que pasó de 5.80 a 5.64 dólares por galón en una semana, los conductores del estado continúan pagando muy por encima del promedio nacional.

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