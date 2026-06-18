Gasolina en EE.UU. cae por debajo de los $4 por primera vez en tres meses, según AAA

Luego de tres meses por encima de los $4 por galón, este jueves la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) reportó que el precio de la gasolina cayó a los $3.99 por galón, esto en medio de un acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán para el cese del conflicto que ha provocado en los últimos meses el encarecimiento de los precios de la energía.

El reporte de AAA para este jueves 18 de junio destaca que la gasolina de grado medio se ubica en los $4.50; la de primera calidad está en $4.88, el diésel en $5.12 y el E85 en $3.08. No obstante, el costo del combustible no ha sido el mismo en todos los estados del país; durante las últimas semanas, los habitantes de ciertas entidades pagaron hasta $6 por galón en algunos surtidores.

Por ejemplo, en el caso de California, Nevada, Oregón, Washington, Alaska y Hawái, donde los costos rondaban entre los $6.30 y los $4.60 por galón, para el cierre de esta semana se ubican entre los $5.64 y los $4.28 por galón.

Por su parte, para inicios de esta semana también el crudo de referencia internacional, Brent, cayó hasta los $78.46 por barril, un 1.4%, mientras que el petróleo de referencia estadounidense West Texas Intermediate se ubicó en los $75.10 por barril, un 2.2%.

Para especialistas como Patrick De Haan, experto en petróleo de GasBuddy, el precio de la gasolina podría seguir bajando en las próximas semanas, siempre y cuando se sostengan las negociaciones positivas entre Estados Unidos e Irán. “Un factor que podría mejorar ese cronograma es que se le permita a Irán vender petróleo en los mercados nuevamente, lo que podría acelerar la recuperación de las reservas mundiales de petróleo”, señala De Haan.

Hasta ahora, el anuncio del acuerdo que tuvo lugar en el Palacio de Versalles, Francia, este miércoles 17 de junio de 2026 durante la cumbre del G7 con la firma del presidente Donald Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian es un paso importante para el fin del conflicto en Oriente Medio.

Aunque la negociación se extenderá por un período de 60 días para concretar un acuerdo definitivo, entre los 14 puntos claves a tratar está la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial, además del levantamiento de bloqueos navales en puertos iraníes.

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