La Reserva Federal dejó sin cambios los tipos de interés en su cuarta reunión del año, ahora bajo el mando de Kevin Warsh

Este miércoles 17 de junio, la Reserva Federal (Fed), encabezada por su nuevo presidente Kevin Warsh, junto al grupo de los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), en su cuarta reunión del año, anuncia a través de una rueda de prensa que las tasas de interés se mantienen, quedando de esta manera en el rango del 3.50% al 3.75%.

Warsh, quien fue confirmado por el Senado el pasado 13 de mayo de 2026 como el 17.º presidente de la Fed, recibe el cargo en un momento en el que la galopante inflación nuevamente se ubica por encima del 4%, alejándose de los objetivos principales del 2% de la Reserva Federal.

En los últimos meses, la tasa inflacionaria aumentó a sus niveles más altos desde el 2023, en parte por el elevado costo de la gasolina debido al encarecimiento de los precios de la energía impulsados por el cierre del estrecho de Ormuz ante la guerra con Irán.

Anteriores aumentos, pausas y recortes de las tasas de interés

Con esta nueva decisión de la Reserva Federal, así quedan las tasas de interés desde marzo del 2022 hasta junio del 2026:

16 de marzo del 2022, el primer aumento fue de 0.25%.

4 de mayo, de 0.5%, quedando la tasa de interés en 0.75%.

15 de junio: Se elevó a 0.75%, ubicándose en 1.50%.

27 de julio: Se anunció un alza de 0.75%, llegando al rango de los 2.25%.

21 de septiembre: La tasa de interés llegó al 3% luego de que la Fed anunciara una subida del 0.75%.

2 de noviembre: Se elevó a 0.75%, quedando los tipos de interés en 3.75%.

14 de diciembre: La Reserva Federal anunció una última subida del año 2022 de 0.5%, quedando en 4.25%.

1 de febrero del 2023: Las tasas vuelven a subir un 0.25%, ubicándose en el rango del 4.75%.

22 de marzo: un incremento del 0.25%, ubicándose de esta manera en el rango del 4.75% al 5%.

El 3 de mayo hubo un aumento del 0.25%, ubicando los tipos de interés en 5.25%.

26 de julio: La tasa de interés subió 0.25%, ubicándose en 5.50%, su máximo en 22 años.

Las cuatro pausas: agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2023.

31 de enero: quinta pausa de los tipos de interés.

20 de marzo: sexta pausa de las tasas de interés.

1 de mayo: séptima pausa de los tipos de interés.

12 de junio, octava pausa de los tipos de interés.

31 de julio, novena pausa de los tipos de interés.

18 de septiembre, recorte de 0.5%.

7 de noviembre, recorte del 0.25%.

18 de diciembre, recorte de las tasas de interés del 0.25%.

29 de enero de 2025: Mantiene sin cambios las tasas de interés entre 4,25% y 4,50%.

19 de marzo de 2025: pausa de los tipos de interés.

10 de mayo de 2025: pausa a las tasas de interés.

18 de junio de 2025 se mantiene sin cambios.

30 de julio de 2025: Se mantienen sin cambios las tasas de interés.

17 de septiembre de 2025: recorte de las tasas de interés del 0.25%.

29 de octubre de 2025: segundo recorte de 0.25%; quedó en 3.75% al 4%.

10 de diciembre de 2025, tercer recorte de 0.25%.

28 de enero de 2026: Se mantiene sin cambios.

18 de marzo de 2026: Se mantiene sin cambios.

29 de abril de 2026: se mantienen sin cambios.

17 de junio de 2026: se mantiene sin cambios.

Transición histórica

El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, sucede ahora a Jerome Powell, quien después de 8 años dejó la presidencia el pasado 15 de mayo. Durante el ejercicio de su cargo, Powell se enfrentó al colapso económico por la pandemia, hiperinflación y tensiones con el mandatario Donald Trump.

Sigue leyendo: