Jerome Powell puso fin a su etapa como presidente de la Reserva Federal

Después de ocho años de fungir como máximo responsable de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell cedió la estafeta a Kevin Warsh quien fue nominado para sucederlo.

Durante la primera etapa de Donald Trump como mandatario de la nación fue él quien nominó al abogado neoyorquino para reemplazar a Janet Yellen al frente de la Fed.

En ese momento, todo eran elogios sobre la capacidad de Powell para dirigir la política monetaria del país, controlar la inflación y regular el sistema financiero con el objetivo de mantener la economía estable.

Durante esa etapa del gobierno, la economía estadounidense crecía por encima de 4% y la inflación rondaba en 2%.

De hecho, en su primer año de trabajo, el neoyorquino graduado en la Universidad de Princeton subió cuatro veces la tasa de interés. No obstante, Trump le pedía mayor flexibilización.

La prueba de fuego para Powell surgió a partir de la pandemia de Covid, pues la economía se frenó de golpe y ello lo obligó a recortar el referencial en un punto y medio hasta dejarlo virtualmente en 0%.

Jerome Powell permanecerá en la Fed hasta que concluya una investigación orientada a transparentar su gestión. (Crédito: Cliff Owen / AP)

A lo largo de dos años, las tasas de interés permanecieron sin cambios hasta que, en febrero de 2022, con los precios incrementándose casi al 8% interanual, la Fed ordenó subir las tasas. A pesar de ello, la inflación se disparó a niveles pocas veces vistos.

Con el retorno de Trump a Washington, la situación se tornó más incómoda para el neoyorquino de 73 años, ante la presión ejercida por el republicano tratando de marcarle la ruta sobre cómo manejar a la Fed.

En los últimos 16 meses de su gestión, Jerome Powell tuvo que soportar las amenazas del presidente de encontrar la manera de destituirlo y, aunque legalmente desde el principio eso era imposible de lograr, recurrentemente los medios informativos se encargaron de reproducir los insultos de Donald Trump hacia su persona tratando de hacerlo ver como un incompetente y hasta responsable del aletargamiento de la economía.

En contraparte, el presidente de la Fed siempre marcó distancia de la Casa Blanca e incluso antes de concluir su gestión advirtió que continuaría trabajando para el banco central como gobernador esta la conclusión de una investigación en curso relacionada con desempeño.

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