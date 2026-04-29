Jerome Powell pretende permanecer en la Reserva Federal, aunque su periodo como presidente haya concluido

Una vez que expire su mandato al frente de la Reserva Federal (Fed) el próximo 15 de mayo, Jerome Powell tiene contemplado permanecer en el banco central, pero ocupando el puesto de gobernador.

El abogado de 73 años expresó en rueda de prensa su deseo seguir en la Fed por un período de tiempo aún por determinar.

“He dicho que no abandonaré la junta directiva hasta que esta investigación haya concluido de forma transparente y definitiva, y mantengo mi postura. Me alientan los recientes acontecimientos y sigo de cerca los pasos que quedan en este proceso”, señaló con respecto a la investigación penal del Departamento de Justicia sobre su gestión de las renovaciones de la Reserva Federal.

Cabe señalar que aun cuando el mandato del abogado de Washington como presidente de la Fed finaliza el próximo mes, su periodo como miembro de la junta directiva de la Fed se extiende hasta enero de 2028.

“Mis decisiones sobre estos asuntos seguirán guiándose enteramente por lo que creo que redunda en el mejor interés de la institución y de las personas a las que servimos”, añadió Powell.

La permanencia de Jerome Powell en la Fed podría estar garantizada hasta enero próximo. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

La junta de la Reserva Federal se conforma por siete miembros, llamados gobernadores, tres de los cuales son designados por el presidente y confirmados por el Senado como presidente, vicepresidente y vicepresidente de supervisión.

En el caso de Jerome Powell, desde el año pasado su renuencia a bajar las tasas de interés como lo exigía el presidente Donald Trump, generó un distanciamiento entre ambos personajes.

De hecho, el republicano expuso en más de una ocasión su deseo de removerlo al frente de la Fed. Sin embargo, la ley se lo impidió y no le quedó otra alternativa más allá de esperar a que concluyera su mandato.

La buena noticia para Trump es que este miércoles, una comisión del Senado respaldo la propuesta de que Kevin Warsh sea quien reemplace a Jerome Powell en el cargo.

Mediante una votación los 13 senadores republicanos aprobaron la nominación, mientras que los 11 demócratas se opusieron.

Warsh es un exalto funcionario de la Fed quien se ha caracterizado por ser un duro crítico de la institución y del liderazgo de Powell definiendo el repunte de la inflación en 2022 como un error atribuido banco central.

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