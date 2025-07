JP Morgan defiende independencia de la FED mientras Trump quiere reemplazar a Jerome Powell

El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, defendió el martes la independencia de la Reserva Federal (FED) y a su presidente, Jerome Powell, en medio de las crecientes tensiones con la administración de Donald Trump sobre la política de tasas de interés.

Dimon destacó la importancia de mantener la autonomía del banco central, subrayando que interferir con su independencia podría tener efectos adversos en la economía.

Durante una conferencia telefónica sobre ganancias, Dimon declaró: “Creo que la independencia de la Reserva Federal es absolutamente crucial. Jugar con la Reserva Federal puede tener consecuencias adversas, justo lo contrario de lo que se podría esperar”, según informó The Wall Street Journal.

Trump quiere sustituir a Jerome Powell

La postura de Dimon se produce mientras la Casa Blanca considera reemplazar a Powell debido a desacuerdos sobre la gestión de las tasas de interés.

Y es que el presidente Trump ha criticado repetidamente a Powell por no reducir las tasas de interés, lo que, según él, podría estimular la economía y aliviar las presiones de inflación. En sus comentarios en redes sociales, Trump renovó su exigencia: “¡Precios al consumidor bajos! ¡Bajen la tasa de la Fed ya!”, refiriéndose al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mostró un aumento en los precios debido a los aranceles impuestos por su administración.

Desde 2024, la Reserva Federal comenzó a recortar las tasas de interés, pero ha detenido dichos recortes hasta 2025, una pausa que Powell justificó por los efectos de los aranceles de Trump, que están contribuyendo al alza de los precios. En junio, la inflación anual alcanzó el 2.7%, frente al 2.4% de mayo.

Las tasas de interés, el debate

Trump también ha argumentado que un recorte adicional de las tasas de interés reduciría el costo del servicio de la deuda pública, un factor que favorece la expansión fiscal. En medio de este debate, el presidente también promovió la Ley One Big Beautiful Bill, que incrementa el déficit en 3.3 billones de dólares durante la próxima década.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que la administración de Trump ha comenzado un “proceso formal” para encontrar un sucesor para Powell, cuya presidencia de la FED no concluye hasta 2026. Sin embargo, Trump aclaró el viernes que no busca destituir a Powell, según The Wall Street Journal.

Los continuos ataques de Trump a la Reserva Federal han generado preocupaciones sobre la posible erosión de la independencia del banco central y el riesgo de que pueda verse presionado para adoptar una política más tolerante con la inflación.

