Costes de la electricidad en EE.UU. podrían alcanzar máximos históricos este verano

De acuerdo con un análisis publicado recientemente por la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (NEADA), se prevé que las facturas por electricidad para los hogares estadounidenses alcancen máximos históricos este verano debido a los elevados costos de refrigeración ante las altas temperaturas.

Según el informe, se calcula que en promedio los estadounidenses gastarán $800 en electricidad entre los meses de junio y septiembre; el monto representa hasta la fecha un aumento del 10.5% en los últimos 12 meses.

NEADA detalla además cuáles serán los estados donde sus residentes pagarán más este verano; en este caso, Arizona se posiciona como una de las entidades con el mayor costo; se espera que las facturas alcancen hasta los $1,000, un aumento del 14%, seguido de Connecticut, con una subida de 11%; gastarán aproximadamente $944.

Al respecto, Mark Wolfe, director ejecutivo de NEADA, expresó en un comunicado que “los precios de la electricidad siguen subiendo, y los veranos más calurosos implican que los hogares necesitan consumir más electricidad simplemente para mantenerse a salvo y, como resultado, los estadounidenses están pagando mucho más para climatizar sus hogares que hace tan solo unos años”, dijo.

Los cálculos de costos presentados en el análisis de NEADA se basan en datos recopilados de la Administración de Información Energética y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, los cuales destacan que actualmente los elevados precios de los servicios públicos están presionando sobre los presupuestos familiares.

Entre el 2019 y el 2024, el promedio de las facturas mensuales por electricidad aumentó un 23% según análisis de PowerLines, y esto se debe a la creciente demanda de energía y la inversión en modernización de la red eléctrica.

Finalmente, la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética indicó que los estados donde se proyecta una caída de los costos de electricidad son Washington y Dakota del Norte, quienes en promedio pagarán $488.

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