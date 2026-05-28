¿Por qué cada vez más parejas jóvenes en EE.UU. deciden tener cuentas bancarias separadas?

A medida que más jóvenes estadounidenses reafirman su independencia financiera y aumentan sus patrimonios individuales, cada vez más parejas menores de 50 años deciden tener cuentas bancarias separadas y manejar su dinero por sí solas.

Recientemente, resultados de una encuesta desarrollada por Fidelity revelaron que más del 30% de las parejas de la generación Z decidían conservar sus cuentas de banco individuales, en comparación con el 26% de los millennials, el 19% de la generación X y el 15% de los baby boomers.

Son varias las razones de esta tendencia, y una de ellas es que cada vez más personas se están casando tarde, por lo que les da un margen de tiempo para crear patrimonios antes del matrimonio, pero también es que muchos cargan con grandes deudas, como en el caso de los préstamos estudiantiles, los cuales deciden pagar individualmente en lugar de compartirlos con la pareja.

Otro de los motivos es que, a diferencia de años anteriores, actualmente hay más mujeres en el mercado laboral percibiendo sus propios ingresos, lo que les ha dado tanto libertad como estabilidad económica.

Hoy en día, para muchas parejas hablar de finanzas personales y conjuntas no es tan divertido; sin embargo, especialistas en el tema señalan que las cuentas separadas pueden generar confusión o aplazar los objetivos comunes.

Para Jade Warshaw, asesora financiera, la conversación sobre dinero en la pareja es algo que no se debe aplazar por mucho tiempo. “No siempre son las conversaciones más agradables, pero no hace falta que lo resuelvas todo en una sola charla. Necesitas tenerlas para saber quién es esa persona en términos económicos y cómo te percibe”.

Datos de la encuesta también indicaron que las parejas evitan hablar de finanzas porque temen ser juzgados, les preocupa generar una discusión o inquietar a su pareja; sin embargo, el silencio puede generar más problemas y confusión.

Según análisis de Fidelity, esta tendencia es quizás la que en los últimos años ha impulsado los acuerdos prenupciales, donde más del 29% de la generación Z establece uno con su pareja antes de casarse.

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