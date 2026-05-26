¿Quieres ser rico? El factor que no controlas y define tu riqueza

Tener un buen trabajo y ganar más dinero no siempre garantiza que una persona pueda comprar una casa en Estados Unidos. De hecho, un nuevo estudio señala que existe otro elemento que pesa todavía más en la construcción de riqueza: el patrimonio de los padres.

Durante años, la compra de vivienda ha sido vista como una de las principales formas de alcanzar estabilidad económica y formar patrimonio en el llamado sueño americano. Sin embargo, investigadores descubrieron que muchas personas tienen mayores posibilidades de convertirse en propietarios no solo por su salario, sino por la situación financiera de su familia.

El análisis fue realizado por especialistas de la Oficina del Censo de Estados Unidos y la Universidad Carnegie Mellon. Para ello revisaron datos fiscales del Servicio de Impuestos Internos (IRS), registros del censo y documentos de propiedad de 3.4 millones de familias.

La investigación siguió a personas nacidas entre 1978 y 1986 para conocer si lograron comprar vivienda entre 2019 y 2021, cuando tenían entre 34 y 42 años.

Uno de los hallazgos más importantes fue que los hijos de propietarios tienen más probabilidades de comprar casa que quienes crecieron en familias que rentaban, incluso cuando ambos grupos alcanzan ingresos similares durante la vida adulta.

“Aunque los hijos crezcan y ganen aproximadamente lo mismo que otros adultos, aquellos cuyos padres son más ricos tienen mayores tasas de propiedad de vivienda y, cuando llegan a ser propietarios, sus casas son más valiosas”, explicó Max Risch, economista de la Universidad Carnegie Mellon y coautor del estudio. “La oportunidad de alcanzar este sueño americano depende más de la riqueza de tus padres de lo que nos gustaría”.

Esto ocurre porque muchas familias con patrimonio pueden ayudar a sus hijos con el pago inicial de una vivienda, gastos universitarios o apoyo financiero en momentos importantes. Para millones de personas, especialmente jóvenes latinos en Estados Unidos, reunir el dinero para un enganche puede tomar años debido al costo de vida y las rentas elevadas.

La diferencia económica entre propietarios e inquilinos también es considerable. Datos de la Reserva Federal muestran que en 2022 los dueños de vivienda tenían un patrimonio neto promedio de $396,000 dólares; en cambio, los inquilinos apenas registraban $10,400 dólares.

El estudio también detectó diferencias según la región del país. En ciudades caras como Nueva York, Boston, Seattle y varias zonas de California, las personas con menos recursos enfrentan mayores obstáculos para convertirse en propietarios. Por otro lado, estados del Medio Oeste y del Sureste ofrecen viviendas más accesibles y mejores oportunidades para construir patrimonio, debido a que los precios son más bajos y existe mayor oferta de casas.

Esto provoca que muchas familias enfrenten decisiones difíciles: vivir en ciudades con mejores salarios, pero donde comprar casa parece imposible, o mudarse a lugares más económicos donde las oportunidades laborales son menores.

“Son decisiones bastante difíciles”, comentó Risch. “Puede que signifique que tengas que vivir en un lugar que no es necesariamente el que deseas, que tengas que alquilar durante más tiempo del que te gustaría”.

Además, los investigadores advierten que el problema podría agravarse. Desde 2021, el precio de las viviendas ha aumentado más rápido que los salarios promedio en varias regiones del país.

“Los precios de la vivienda están creciendo más rápido que los ingresos medios, y observamos que cuando estos precios aumentan a un ritmo mayor, se incrementa la desigualdad intergeneracional en materia de vivienda”, afirmó Risch. “La situación podría empeorar”.

Para los trabajadores que se esfuerzan día con día y que, sin importar sus ingresos, se preguntaban por qué no podrían ser dueños de una casa en EE.UU., este estudio podría ser la confirmación que muchos pudieran intuir. Sin embargo, como en cualquier otro análisis, solo es un parámetro para entender mejor las circunstancias que vive un sector de la sociedad. Esto no excusa a nadie de mejorar la educación y planificación financiera, porque este, como cualquier otro factor, no determina el futuro de nadie, solo plantea una circunstancia a superar. Existen las historias de éxito que con menos logran grandes cosas; depende de cada uno.

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