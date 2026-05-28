Precio del dólar en México hoy, 28 de mayo del 2026: sube el petróleo y Wall Street

Las tensiones en Medio Oriente se mantienen, eso impulsó nuevamente los precios de petróleo y, a pesar de esas circunstancias, Wall Street se mantiene al alza con un S&P 500 que no cree nadie. ¿Cómo amanece el mercado de las divisas? Para quienes envían remesas a sus familias, hacen compras con moneda extranjera o intercambian billetes verdes por pesos, te decimos el precio del dólar en México este jueves 28 de mayo de 2026.

Este jueves, el precio promedio del dólar se ubica en $17.40 pesos por unidad. Durante la jornada previa, el peso mexicano registró una caída importante de 0.44% frente al billete verde, luego de que el Banco de México (Banxico) ajustara a la baja sus perspectivas de crecimiento económico.

De acuerdo con datos de Dow Jones, en la apertura de los mercados el dólar estadounidense se cotizó en $17.33 pesos mexicanos, lo que representa una disminución de 0.19% respecto al cierre previo de $17.36 pesos por divisa.

El Banco de México informó que el cierre oficial del miércoles 27 de mayo de 2026 fue de $17.3545 pesos por dólar, cifra calculada a partir del promedio de operaciones bancarias. Sin embargo, conforme avanzó la sesión cambiaria, el tipo de cambio llegó a ubicarse cerca de los $17.39 pesos por unidad.

Por otra parte, Banxico detalló que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este jueves 28 de mayo quedó establecido en $17.3793 pesos por dólar. Asimismo, el organismo informó que el tipo de cambio para pagar obligaciones en dólares estadounidenses quedó fijado en $17.3232 pesos por unidad.

En la última semana, el dólar acumula un avance de 0.14%. No obstante, a tasa anual, la moneda estadounidense mantiene una caída de 7.94%, reflejando la fortaleza que el peso mexicano ha conservado durante los últimos meses frente al dólar.

El mercado cambiario también continúa mostrando señales de estabilidad. Actualmente, la volatilidad ronda el 3.39%, nivel considerablemente inferior a la volatilidad de referencia de 7.59%, situación que apunta a menores presiones en las operaciones financieras.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Los bancos mexicanos presentan variaciones en el precio de compra y venta del dólar este jueves 28 de mayo de 2026, dato importante para quienes quieren intercambiar sus divisas:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.65 pesos y venta en $17.89 pesos.

BBVA México: compra en $16.46 pesos y venta en $17.59 pesos.

Banorte: compra en $16.15 pesos y venta en $17.70 pesos.

Banamex: compra en $16.82 pesos y venta en $17.78 pesos.

y venta en $17.78 pesos. Scotiabank: compra en $16.80 pesos y venta en $17.90 pesos.

En el comparativo bancario, BBVA México mantiene nuevamente una de las cotizaciones de venta más bajas de la jornada. Mientras tanto, Banamex registra uno de los precios de compra más altos para quienes buscan cambiar dólares, muy seguido de cerca por Scotiabank.

En promedio, en bancos de México y la frontera norte, el dólar se vende en $17.64 pesos y se compra en $16.51 pesos. Por otra parte, en las casas de cambio de Tamaulipas, el dólar se vende en $17.69 pesos y se compra en $16.75 pesos en promedio. En Tijuana, el precio del dólar se coloca este jueves en $17.40 pesos a la venta. Sin embargo, la cotización puede variar dependiendo de la zona y el establecimiento.

En empresas de envío de remesas, Western Union cotiza el dólar en $16.95 pesos mexicanos, mientras que MoneyGram establece el tipo de cambio en $17.81 pesos por unidad.

Recuerda que el precio del dólar cambia constantemente durante el día, por lo que la cotización puede variar al momento de realizar operaciones en bancos, casas de cambio o plataformas de envío de dinero.

El precio del petróleo y el desempeño de Wall Street

Los precios internacionales del petróleo registran un fuerte aumento este jueves 28 de mayo de 2026, luego de nuevos ataques relacionados con el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Las Guardias Revolucionarias de Irán aseguraron haber atacado una base aérea estadounidense como respuesta a recientes operaciones militares en Bandar Abbas. Además, persisten las dudas sobre un posible acuerdo que permita la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas petroleras más importantes del mundo.

Con todo este contexto, el petróleo Brent se cotiza en $97.14 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se ubica en $91.44 dólares por barril. Un considerable despunte, luego de que días previos se había filtrado un presunto borrador sobre un posible acuerdo entre el gobierno estadounidense y Teherán.

No obstante, Wall Street ha mantenido una tendencia positiva pese a la incertidumbre global, impulsada principalmente por sólidos resultados empresariales y el entusiasmo alrededor de la inteligencia artificial.

Analistas consideran que muchas compañías tecnológicas continúan registrando ganancias superiores a las previstas, situación que ha fortalecido al mercado bursátil estadounidense incluso en medio de preocupaciones por inflación, tasas de interés y tensiones geopolíticas.

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