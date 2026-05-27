Una franquicia de McDonald’s deberá pagar más de $1,000 a exempleados

¿Te imaginas ir a pedir trabajo, ser rechazado y aun así obtener un pago? Esto pasará para cientos de personas que solicitaron un trabajo en restaurantes de McDonald’s administrados por una franquicia en el estado de Washington y que podrían recibir un pago superior a los $1,000 dólares. Te explicamos todos los detalles sobre este acuerdo de la empresa franquiciada para que sepas si podrías ser uno de los afortunados en recibir este pago en un tiempo de altos precios generales en Estados Unidos.

El acuerdo surge tras una demanda colectiva que acusó a la empresa KTC LC, franquiciataria de varios restaurantes McDonald’s en Washington, de no incluir información salarial en sus vacantes laborales, un requisito obligatorio bajo las leyes estatales. Ahora, quienes formen parte del grupo afectado podrían obtener una compensación automática sin necesidad de iniciar otro proceso legal.

La legislación estatal exige que las compañías proporcionen esa información desde el anuncio de trabajo. La medida forma parte de la Ley de Igualdad Salarial y de Oportunidades del Estado de Washington, diseñada para promover mayor transparencia en los procesos de contratación y reducir posibles desigualdades salariales.

De acuerdo con la demanda, las ofertas de empleo publicadas entre el 1 de enero de 2023 y el 13 de marzo de 2025 no mostraban de forma clara el rango salarial o la escala de pago para los puestos disponibles. Ahora, quienes formen parte del grupo afectado podrían obtener una compensación automática sin necesidad de iniciar otro proceso legal.

Aunque KTC LLC negó haber cometido irregularidades, decidió resolver el caso mediante un acuerdo extrajudicial. Con ello, busca evitar mayores costos legales y continuar con el litigio en tribunales. El fondo total de indemnización asciende a $681,600 dólares. Parte de ese dinero también cubrirá honorarios legales y costos administrativos relacionados con la demanda colectiva.

Según los documentos del acuerdo, cada integrante elegible del grupo podría recibir aproximadamente $1,093.40 dólares. Sin embargo, el monto final todavía podría modificarse dependiendo del número total de personas que reciban el beneficio y de otros gastos asociados al caso.

Las personas elegibles son quienes solicitaron empleo en alguno de los restaurantes McDonald’s operados por KTC LLC durante el periodo señalado y cuya oferta laboral no incluía información sobre el salario o rango de pago. En la mayoría de los casos, los beneficiarios no tendrán que realizar trámites adicionales para recibir el dinero.

Los administradores del acuerdo ya comenzaron a contactar a posibles miembros del grupo mediante notificaciones oficiales. Quienes recibieron esa comunicación obtendrán el pago automáticamente, siempre que no hayan decidido excluirse del acuerdo antes de la fecha límite establecida el año pasado.

Los cheques físicos serán enviados a las direcciones registradas en los archivos del proceso. Además, se prevé que los pagos comiencen aproximadamente 30 días después de la audiencia de aprobación final, programada para el próximo 30 de agosto.

¿Qué es una demanda colectiva?

Las demandas colectivas permiten que varias personas con reclamos similares se unan en un solo caso judicial contra una empresa u organización. Generalmente, uno o varios demandantes presentan la acusación inicial y, posteriormente, otras personas afectadas pueden integrarse como miembros del grupo.

Este tipo de procesos son comunes cuando existe un posible daño que afecta a muchas personas al mismo tiempo. Algunos ejemplos incluyen casos de discriminación laboral, publicidad engañosa, contaminación ambiental o incumplimiento de leyes de protección al consumidor.

En muchos escenarios, las compañías optan por llegar a acuerdos económicos antes de que el caso llegue a juicio. A cambio de recibir la compensación, los integrantes del grupo normalmente renuncian a presentar futuras acciones legales relacionadas con el mismo problema.

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