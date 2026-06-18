ICE deporta a madre de tres a pesar de tener DACA hasta 2027

El gobierno del presidente Donald Trump avanza con su nuevo plan de deportaciones incluidos a ‘Dreamers’ protegidos con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Tal es el caso de Jessica Treviño, beneficiaria de DACA originaria de Alamo, Texas, cuya protección es válida hasta abril de 2027, pero fue detenida el 28 de diciembre de 2025 y deportada a México el 25 de marzo de 2026.

La información revelada por las organizaciones Fwd.us y la Unión del Pueblo Entero (LUPE) señala que Treviño fue separada de sus tres hijos estadounidenses, de 16, 14 y 13 años, quienes actualmente están bajo cuidado de un familiar.

“El Departamento de Seguridad Nacional no podía expulsarla de Estados Unidos mientras estuviera amparada por DACA”, explicó Stacy Tolchin, abogada de Treviño. “Lo que le sucedió a Jessica fue ilegal, y el gobierno lo ha reconocido en el pasado en otros casos en los que ha repatriado a otros beneficiarios de DACA que también fueron deportados ilegalmente”.

La defensa y las organizaciones civiles piden a la administración Trump facilitar el retorno de la ‘Dreamer’ quien ha seguido las reglas impuestas por el programa DACA, incluida la renovación y revisiones de seguridad.

Según el caso, un juez le otorgó una salida voluntaria, pero dicha orden no podía ejecutarse legalmente mientras tuviera un estatus DACA válido, a pesar de ello agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la detuvieron por meses y luego la deportó.

“La administración debe tomar todas las medidas necesarias para que Jessica regrese inmediatamente a Estados Unidos y se reúna con sus hijos”, expuso Todd Schulte, presidente de FWD.us. “DACA brinda protección contra la deportación, y la administración la engañó diciéndole que su estatus había expirado cuando no era así, con el fin de deportarla ilegalmente”.

La petición sobre Treviño incluye facilitar su retorno e impedir que sea detenida una vez que pise suelo estadounidense, según información compartida por las organizaciones.

El caso de Jessica sigue un nuevo patrón de la segunda administración de Trump, que incluye detener a los ‘Dreamers’ protegidos con el programa creado por el expresidente Barack Obama, pero ahora con argumentos de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) que señalan que DACA no es argumento suficiente para impedir el arresto de inmigrantes y procesarlos para su deportación.

Las cifras de detenciones varían, pero van de las 260 a más de 300 personas detenidas, a pesar de tener DACA, de las cuales se han deportado al menos a 90.

Para las organizaciones civiles “esto representa el desmantelamiento sistemático de una política que actualmente protege a casi 530,000 personas”. En su primer periodo de gobierno, Trump intentó terminar sin éxito con DACA, pero ahora sigue una nueva táctica.

“Es increíblemente doloroso e inaceptable que una vez más estemos luchando para traer de vuelta a casa a otra integrante de LUPE y beneficiaria de DACA. La detención y deportación de Jessica Treviño forman parte de un patrón más amplio de ataques contra nuestra comunidad, especialmente en el sur de Texas, donde muchos beneficiarios de DACA viven y contribuyen diariamente”, lamentó Tania Chávez Camacho, Directora Ejecutiva de LUPE”.

Las organizaciones civiles piden al Congreso actuar para aprobar la protección permanente de los ‘Dreamers’, que contribuyen con unos $76,000 millones de dólares anuales a la economía estadounidense a través de sus salarios y pagan casi $24,000 millones de dólares al año en impuestos federales y estatales, según datos de Fwd.us.