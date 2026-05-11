Miles de ‘Dreamers’ en peligro de perder la protección de DACA

Aunque no hay una cifra exacta de cuántos ‘Dreamers’ no han podido concretar la renovación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), miles podrían ser afectados con los retrasos ante la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

“Miles de beneficiarios de DACA en todo el país también están experimentando demoras prolongadas en la renovación”, reconoció Juliana Macedo do Nascimento, subdirectora de Incidencia Política y Campañas de United We Dream. “Estas demoras han sido devastadoras, provocando la pérdida de estatus y que muchos beneficiarios pierdan sus empleos, ingresos y cualquier tipo de protección contra la detención y la deportación”.

En una conferencia de prensa virtual sobre la problemática que enfrentan los beneficiados de este programa creado por Barack Obama en 2012, Macedo do Nascimiento indicó que las demoras no solamente son un asunto burocrático, sino que hay un “patrón creciente destinado a socavar” el programa que protege de la deportación y otorga un Documento de Autorización de Empleo (DEA).

“Las renovaciones están tardando hasta cinco o seis meses o más, en comparación con el promedio de uno o dos meses de antes”, reconoció Macedo do Nascimiento. “El año pasado, algunos congresistas nos comentaron lo saturadas que están sus oficinas con las solicitudes de intervención y cómo al menos uno de los centros de servicio tiene un retraso de más de 7,000 solicitudes”.

El Justice Action Center indicó el 8 de mayo que el Centro de Servicios de Nebraska de USCIS está procesando actualmente solicitudes urgentes desde el 13 de marzo, pero hizo referencia a la cifra mencionada por Do Nascimiento.

Jaime Rangel, director regional de Relaciones Gubernamentales en FWD.us hizo referencia a una campaña para enfrentar la política migratoria del gobierno de Trump que impacta a los ‘Dreamers’.

“Hemos lanzado una nueva campaña para dar la voz de alarma sobre los crecientes ataques contra los beneficiarios de DACA en el propio programa, esta campaña está destacando las crecientes amenazas a DACA y sus beneficiarios”, indicó Rangel. “Esta iniciativa inicial de confianza problemas como retrasos en la renovación, aumento de arrestos y deportaciones y desafíos legales continuos”.

Los representantes demócratas de Illinois Jesús “Chuy” García y Delia Ramírez coincidieron en la importancia de una reforma para proteger a los ‘Dremers’, además de criticar las iniciativas del presidente Trump contra estos inmigrantes.

“Están aterrorizando a nuestras comunidades. Están asesinando a nuestros vecinos y encarcelando a nuestros seres queridos, e incluso mientras la administración Trump convierte el asilo en un nuevo esquema para ganar dinero con su visa dorada, como ellos la llaman, también están atacando todos y cada uno de los programas que han brindado estatus de protección y alivio de la deportación para los inmigrantes, incluido el Estatus de Protección Temporal y DACA”, lamentó Ramírez.

Dos casos de retorno e incertidumbre

María de Jesús Estrada, madre de Sacramento y beneficiaria de DACA deportada injustamente, regresó recientemente a Estados Unidos.

Mientras que José Contreras Díaz, padre primerizo y beneficiario de DACA, fue deportado injustamente a principios de este año, pero el gobierno reconoció su error, le otorgó la libertad condicional y facilitó su vuelo de regreso a Estados Unidos.

Ambos, sin embargo, enfrentan incertidumbre, debido a los retrasos en renovaciones del programa, que impide mantener un trabajo de manera permanente.

María ha vivido en Sacramento casi tres décadas, donde tiene conexión con la comunidad. Ella fue detenida durante el proceso para obtener la residencia legal permanente o Green Card.

“Trabajo como administrador de propiedades, donde colaboramos con la ciudad de Sacramento para ayudar a las personas sin hogar a encontrar vivienda segura, comida y actividades deportivas para la familia durante las vacaciones”, expuso. “Hace tres meses entré a una oficina de inmigración para obtener mi tarjeta de residencia, creyendo que estaba dando el siguiente paso hacia la estabilidad de mi familia, pero […] fui esposada, detenida y deportada de Estados Unidos en menos de 24 horas“.

Un tribunal federal confirmó que la deportación de Estrada fue errónea el gobierno de Trump tuvo que permitir su retorno.

El caso de José es similar, aunque también el gobierno reconoció su error de deportarlo injustamente.

“La realidad es que esta administración está librando una guerra contra nuestras comunidades y están tratando de redefinir quién puede ser estadounidense, quién puede experimentar la promesa de seguridad y refugio”, lamentó.