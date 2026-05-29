Precio del dólar en México hoy, 29 de mayo del 2026: ¿cómo cierra la semana?

El mercado cambiario cierra la semana con mayor calma luego de varios días marcados por las tensiones internacionales y los recientes ajustes económicos. La posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán ayudó a reducir la presión sobre el dólar estadounidense, mientras el peso mexicano intenta recuperar terreno tras la caída registrada en jornadas previas. Para quienes envían remesas, hacen compras en dólares o monitorean el tipo de cambio, te compartimos el precio del dólar en México hoy viernes 29 de mayo de 2026.

Este viernes, el precio promedio del dólar se ubica en $17.40 pesos por unidad. Durante la jornada previa, el peso mexicano registró un retroceso de 0.44% frente al billete verde, luego del recorte realizado por el Banco de México (Banxico) a sus expectativas de crecimiento económico.

De acuerdo con datos de Dow Jones, en la apertura de los mercados el dólar estadounidense se cotizó en $17.37 pesos mexicanos, lo que representa un incremento de 0.33% respecto al cierre previo de $17.32 pesos por divisa.

El Banco de México informó que el cierre oficial del miércoles 27 de mayo de 2026 fue de $17.3545 pesos por dólar, cifra calculada a partir del promedio de operaciones bancarias. Sin embargo, conforme avanzó la sesión cambiaria, el tipo de cambio llegó a colocarse cerca de los $17.39 pesos por unidad.

Por otra parte, Banxico detalló que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este viernes quedó establecido en $17.3793 pesos por dólar. Asimismo, el organismo informó que el tipo de cambio para pagar obligaciones en dólares estadounidenses quedó fijado en $17.3232 pesos por unidad.

En la última semana, el dólar acumula un avance de 0.26%. No obstante, a tasa anual, la moneda estadounidense mantiene una caída de 7.32%, reflejando que el peso mexicano todavía conserva fortaleza frente al dólar pese a los recientes movimientos del mercado.

El mercado cambiario también continúa mostrando estabilidad. Actualmente, la volatilidad ronda el 4%, nivel considerablemente inferior a la volatilidad de referencia de 7.6%, situación que apunta a menores presiones en las operaciones financieras.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Los bancos mexicanos presentan variaciones en el precio de compra y venta del dólar este viernes 29 de mayo de 2026:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.65 pesos y venta en $17.89 pesos.

BBVA México: compra en $16.46 pesos y venta en $17.59 pesos.

Banorte: compra en $16.15 pesos y venta en $17.70 pesos.

Banamex: compra en $16.82 pesos y venta en $17.78 pesos.

y venta en $17.78 pesos. Scotiabank: compra en $16.80 pesos y venta en $17.90 pesos.

En el comparativo bancario, BBVA México mantiene una de las cotizaciones de venta más bajas de la jornada. Mientras tanto, Banamex continúa ofreciendo uno de los precios de compra más altos para quienes buscan cambiar dólares, muy seguido de cerca por Scotiabank.

En promedio, en bancos de México y la frontera norte, el dólar se vende en $17.61 pesos y se compra en $16.47 pesos. Por otra parte, en las casas de cambio de Tamaulipas, el dólar se vende en $17.69 pesos y se compra en $16.75 pesos en promedio.

En empresas de envío de remesas, Western Union cotiza el dólar en $17.00 pesos mexicanos, mientras que MoneyGram establece el tipo de cambio en $17.81 pesos por unidad.

Posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El mercado internacional también reaccionó positivamente a los reportes sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para extender el alto el fuego durante 60 días y permitir nuevamente la navegación en el estrecho de Ormuz. Esta situación ayudó a reducir la presión sobre el dólar y favoreció a monedas emergentes como el peso mexicano.

Por otra parte, los precios internacionales del petróleo registran una importante caída este viernes. El barril Brent se cotiza en $91.82 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se ubica en $87.20 dólares por barril.

Recuerda que el precio del dólar cambia constantemente durante el día, por lo que la cotización puede variar al momento de realizar operaciones en bancos, casas de cambio o plataformas de envío de dinero.

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