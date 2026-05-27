Petróleo cae por debajo de los $90 debido a un posible acuerdo entre EE.UU. e Irán

El precio del petróleo mostró una alentadora caída para los mercados en la mañana de este miércoles, luego de que se filtrara la noticia de un posible acuerdo satisfactorio entre el gobierno de los Estados Unidos e Irán. Las altas expectativas de que esto se concrete, especialmente porque significaría la reapertura total del tránsito comercial en el estrecho de Ormuz, provocaron que tanto el crudo estadounidense como la referencia internacional cayeran por debajo de los $90 dólares en las primeras horas del día.

De acuerdo con Reuters, la televisión estatal iraní aseguró tener acceso a una copia del borrador de un memorando de acuerdo entre Washington y Teherán. La noticia fue suficiente para modificar el comportamiento de los mercados, especialmente ante el temor de una interrupción prolongada del suministro global de crudo debido al conflicto en la región.

Durante la jornada, los futuros del petróleo West Texas Intermediate (WTI) registraron una baja cercana al 5%. El contrato cayó 4.6% y se ubicó en $89.55 dólares por barril hacia las 9:26 de la mañana, hora del este de Estados Unidos. Mientras tanto, el crudo Brent, referencia internacional, retrocedió 3.73% hasta los $95.87 dólares por barril.

Dentro del documento conseguido por medios iraníes y citado por Reuters se incluirían compromisos relacionados con la seguridad marítima y el restablecimiento del flujo comercial en el estrecho de Ormuz, una de las rutas petroleras más importantes del mundo. Según el reporte, Irán aceptaría restaurar el tránsito comercial en la zona a niveles previos al conflicto en un plazo de un mes después de la firma del acuerdo con Estados Unidos. Además, la administración del tráfico marítimo se realizaría conjuntamente con Omán.

Los informes también indican que las fuerzas militares estadounidenses abandonarían áreas cercanas a Irán y que se levantaría el bloqueo naval implementado durante la crisis. Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Defensa de Estados Unidos han confirmado oficialmente el contenido del supuesto borrador.

Wall Street también reacciona positivo al acuerdo

La noticia sobre la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán también impulsó a Wall Street. El promedio industrial Dow Jones avanzó cerca de 300 puntos y alcanzó nuevos máximos durante la jornada, mientras los inversionistas reaccionaban a la caída en los precios del petróleo y a las expectativas de una reducción de tensiones en Medio Oriente.

Por su parte, el Nasdaq Composite logró subir apoyado por el sector tecnológico y el auge de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial y los semiconductores.

En contraste, el índice S&P 500 registró una ligera baja de 0.07%, afectado principalmente por pérdidas en el sector de ciberseguridad.

El sector tecnológico continuó siendo uno de los principales motores de Wall Street. Micron registró una ligera subida luego de dispararse 19% en la sesión previa, movimiento que permitió a la empresa superar por primera vez el billón de dólares en valor de mercado. El repunte ocurrió tras un informe optimista de UBS, el cual señaló que los acuerdos de largo plazo para suministrar memoria destinada a proyectos de inteligencia artificial podrían duplicar el valor de la compañía.

La surcoreana SK Hynix, competidora directa de Micron, también alcanzó una capitalización superior al billón de dólares.

¿Terminan las tensiones en Medio Oriente?

La relación entre ambos países atravesó días de máxima tensión esta semana. Fuerzas estadounidenses realizaron ataques en el sur de Irán, acción que el Pentágono describió como una medida defensiva. Posteriormente, el gobierno iraní advirtió que respondería militarmente a esas operaciones.

A pesar del optimismo inicial de los mercados, especialistas del sector energético consideran poco probable una recuperación inmediata del flujo petrolero. Las afectaciones logísticas y de seguridad en la región podrían mantener limitada la capacidad de exportación durante varios meses.

“Se necesitarán al menos cuatro meses para que los flujos de petróleo alcancen el 80% de los niveles normales, incluso si el conflicto entre Estados Unidos e Irán termina de inmediato”, declaró Sultan Ahmed al-Jaber, director de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi. “La normalización completa de los flujos no se producirá hasta el primer o segundo trimestre de 2027”.

Aunque un posible acuerdo podría reducir la presión sobre los precios del petróleo en el corto plazo, el mercado sigue pendiente de cualquier movimiento político o militar en Medio Oriente, una región clave para el suministro mundial de energía.

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