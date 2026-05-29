Lanzan aplicación para abrir las cuentas Trump con $1,000 gratis

El gobierno de Estados Unidos ya puso en marcha la aplicación oficial de las cuentas Trump, un nuevo programa de ahorro infantil que incluye un depósito gratuito de $1,000 dólares para ciertos menores elegibles. La herramienta digital permitirá que padres y tutores administren fácilmente estas cuentas desde el celular, mientras se acerca la fecha oficial de activación de los fondos.

La aplicación de las cuentas Trump (Trump Accounts) ya puede descargarse desde tiendas móviles Google Play y App Store y funciona junto al portal TrumpAccounts.gov. Según el Departamento del Tesoro, millones de familias ya comenzaron el proceso de inscripción para acceder al beneficio federal.

“La aplicación Trump Accounts ofrece una forma sencilla y segura para que las familias comiencen a participar en un programa diseñado para generar solidez financiera a largo plazo desde el primer día”, señaló Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Las cuentas Trump fueron creadas bajo la ley One Big Beautiful Bill y operan de manera similar a una cuenta IRA con impuestos diferidos. El objetivo es ayudar a que los menores construyan un fondo económico que pueda utilizarse en la adultez para educación, compra de vivienda o incluso iniciar un negocio.

Cabe señalar que el lanzamiento de la aplicación para dispositivos móviles, así como la activación del sitio web, no quiere decir que ya se abrieron todas las cuentas Trump. En realidad, estas plataformas permitirán la administración de la cuenta, como la aplicación de un banco, para manejar los fondos, incluidos los $1,000 dólares que entregará el gobierno de EE.UU.

¿Qué pasará con quienes ya se registraron?

Las familias que ya completaron el registro comenzarán a recibir correos electrónicos oficiales desde este jueves 28 de mayo y hasta antes del 4 de julio, fecha en la que iniciará el depósito gubernamental de $1,000 dólares para las cuentas elegibles.

El Departamento del Tesoro indicó que los mensajes únicamente serán enviados desde la dirección no-reply@trumpaccounts.treasury.gov. Después de recibir el correo, los usuarios deberán seguir las instrucciones para completar la activación de la cuenta.

Ese mismo 4 de julio también comenzarán a aceptarse aportaciones adicionales realizadas por padres, familiares, empleadores y otros donantes autorizados. El límite anual general es de $5,000 dólares por menor.

Quiénes pueden recibir los $1,000

El depósito federal únicamente aplica para menores nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Además, el niño debe contar con un número de Seguro Social válido.

Las familias con hijos menores de 18 años también pueden abrir una cuenta Trump, aunque en esos casos no recibirán la aportación gratuita del gobierno. No obstante, algunos de los menores de 10 años excluidos de la ayuda federal recibirán $250 dólares como parte de una donación de la familia Dell, dueños de la compañía de computación que lleva como nombre su apellido.

Las cuentas deben ser administradas por padres o tutores hasta que el menor cumpla 18 años. Antes de esa edad no se permite retirar dinero, salvo en situaciones específicas autorizadas por el programa.

Alertan sobre fraudes y suplantaciones

Las autoridades estadounidenses también advirtieron sobre posibles intentos de estafa relacionados con las cuentas Trump. El Departamento del Tesoro recordó que nunca contactará a los usuarios mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto. Es fundamental tener presente la dirección de correo electrónico mencionada desde la que se contactarán con las familias ya inscritas.

“Si recibe una llamada o un mensaje de texto sobre una cuenta de Trump, no responda; probablemente se trate de una estafa”, indicó la dependencia federal.

Además, recomendó ingresar únicamente desde la aplicación oficial o escribiendo directamente TrumpAccounts.gov en el navegador para evitar páginas falsas o robo de datos personales.

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