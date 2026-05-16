Evita errores al retirar dinero del banco

La verdad es que, para la gran mayoría de nosotros, parecería que retirar dinero del banco puede ser la cosa más sencilla del planeta: entras, pides dinero, guardas los billetes y sigues con tu día. Sin embargo, muchos clientes cometen pequeños errores sin darse cuenta que terminan convirtiéndose en dolores de cabeza: cargos inesperados, problemas con pagos y cientos de confusiones. Revisamos los consejos de profesionales en el sector, revelando esos secretos que ahora te compartimos para que sepas cómo evitarlos.

Aunque hoy muchas compras se hacen con tarjeta o desde aplicaciones, el efectivo sigue siendo importante para millones de personas en Estados Unidos. Ya sea para pagar renta, enviar dinero, hacer compras de la vida cotidiana o manejar mejor el presupuesto semanal, sacar dinero del banco continúa siendo parte de la rutina. Por eso, conocer estos errores puede ayudarte a evitar pérdidas y malos ratos.

Cabe aclarar que muchos de los consejos recabados tienen relación con retiros en efectivo directo de caja bancaria y no involucran a los cajeros automáticos (ATM).

1. Pedir billetes nuevos

Aunque no lo creas, una de las principales razones por las que la gente retira dinero en efectivo desde la caja del banco y no a través de un ATM tiene que ver con la solicitud de billetes nuevos. Hay personas que piden dinero en efectivo recién impreso para regalos o eventos especiales.

El problema es que, según Haley West, cajera principal de Kohler Credit Union, estos billetes suelen pegarse entre sí, generando confusión entre los clientes.

“A veces los clientes solicitan billetes nuevos y luego regresan pensando que les dimos menos dinero o que pagaron de más, porque los billetes estaban pegados”, señaló West a MoneyLion.

Antes de guardar el dinero, lo mejor es contarlo con calma. Así evitas discusiones incómodas o preocupaciones después.

2. Hacer todo con prisa

Ir al banco rápido durante la hora del almuerzo o mientras haces otras actividades puede provocar errores simples: contar mal el dinero, confundir billetes o firmar documentos sin revisar.

Steven Kibbel, ex cajero bancario y actual asesor financiero certificado, aseguró que la prisa suele ser enemiga de las buenas decisiones.

“Cuando las personas tienen prisa o están distraídas, suelen cometer errores como contar mal los billetes, confundir denominaciones o no revisar detalles importantes”, comentó Steven Kibbel, asesor financiero certificado de Prop Firm App.

Sabemos que las actividades cotidianas del día a día nos dejan un margen de tiempo muy ajustado para las filas bancarias; sin embargo, tomarte un minuto extra para revisar tu dinero puede evitar problemas más adelante.

3. Olvidar una identificación oficial

Síntoma del consejo anterior puede ser no llevar la documentación necesaria para completar tu transacción. No hay nada más frustrante que llegar a la ventanilla y darte cuenta de que olvidaste tu cartera en casa. Para retiros grandes, los bancos suelen pedir identificación oficial y, sin ella, no podrán completar la operación.

Antes de salir, verifica que lleves licencia de conducir, identificación estatal o el documento que normalmente utilizas en el banco.

4. Pedir la cantidad equivocada

Aunque parezca raro, muchas personas dicen un monto incorrecto por distracción. Algunas veces piden $500 dólares cuando querían $50; otras, olvidan cuánto necesitan realmente.

Por eso conviene revisar y tener clara la cantidad que necesitas antes de llegar a la caja. Puede sonar obvio, pero hacerlo evita cancelar las transacciones y hacer más tiempo en el banco. Una buena herramienta es anotarlo en un papel o en algún dispositivo móvil para su fácil identificación.

5. Sacar dinero sin revisar el saldo

Este error es más común de lo que parece. Muchas personas hacen retiros rápidos sin verificar cuánto dinero tienen disponible y terminan pagando cargos por sobregiro. A diferencia de los consejos anteriores, este descuido ocurre más en cajeros automáticos.

“Siempre revise su balance antes de retirar efectivo para evitar entrar en terreno de sobregiro”, recomendó Oliver Brifman, especialista en seguros comerciales y servicios financieros de eMerchant Authority.

Hoy puedes revisar tu cuenta desde el teléfono en segundos, por lo que se reducen los pretextos para hacerlo y así ahorrarte comisiones innecesarias.

6. Pedir billetes demasiado grandes

A muchos les gusta retirar billetes de $100 dólares porque ocupan menos espacio. El problema aparece cuando intentas usarlos en una tienda pequeña o una gasolinera y te dicen que no los aceptan.

“Un error que veo con frecuencia es retirar billetes grandes para gastar en negocios locales, porque muchos no los aceptan debido a la preocupación por billetes falsos”, comentó West.

En muchos casos, es más práctico pedir billetes pequeños. Tal vez cargues más efectivo en la cartera, pero será más fácil usarlo sin problemas.

7. Sorprenderse por los cargos y límites diarios

Algunos clientes olvidan que sus cuentas tienen límites de retiro o que ciertos movimientos generan cargos adicionales. Esto sucede especialmente cuando el saldo está bajo o cuando se hacen retiros de último momento.

Además, algunos bancos cobran tarifas si superas límites diarios o si el retiro deja la cuenta demasiado cerca de cero.

Si no tienes claras las reglas de tus cuentas, revísalas antes de cualquier transacción y monitorea tus gastos para mantener un mejor control de tu dinero. Un simple hábito, como verificar tu saldo antes de salir al banco, puede marcar la diferencia entre una operación tranquila y un problema financiero inesperado.

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